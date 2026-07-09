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Тамбовские власти попросили «Воронежнефтепродукт» увеличить поставки топлива

Правительство Тамбовской области совместно с АО «Воронежнефтепродукт» прорабатывает вопрос увеличения объемов отгрузки топлива для региона. Пока компания сохраняет объемы поставки бензина и дизеля на местные АЗС «Роснефти» на уровне прошлого года. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

Правительство Тамбовской области совместно с АО «Воронежнефтепродукт» прорабатывает вопрос увеличения объемов отгрузки топлива для региона. Пока компания сохраняет объемы поставки бензина и дизеля на местные АЗС «Роснефти» на уровне прошлого года. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем канале в Max.

На заправках «Роснефти» в регионе продолжает действовать лимит в 30 литров на автомобиль. Также запрещен розлив бензина в канистры и другую тару. Как уточнил господин Первышов, «Лукойл» временно ограничил работу своих АЗС на Тамбовщине, а независимые компании пока не получают топливо в необходимых объемах.

По словам губернатора, по поручению президента в регионе ведется работа с вертикально интегрированными нефтяными организациями, «чтобы они не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, а выдавали и независимым АЗС». Это должно позволить наладить постоянные поставки на большинство тамбовских заправок.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что тамбовские власти не планируют вводить схему «четных и нечетных дней» при продаже топлива по примеру орловчан. «Имеющихся запасов бензина и дизтоплива сейчас достаточно — при условии отсутствия панических действий со стороны автовладельцев», — пояснил решение Евгений Первышов.

Как развивался топливный кризис в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

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