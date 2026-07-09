Тамбовские власти попросили «Воронежнефтепродукт» увеличить поставки топлива

На заправках «Роснефти» в регионе продолжает действовать лимит в 30 литров на автомобиль. Также запрещен розлив бензина в канистры и другую тару. Как уточнил господин Первышов, «Лукойл» временно ограничил работу своих АЗС на Тамбовщине, а независимые компании пока не получают топливо в необходимых объемах.