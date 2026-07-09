Нижегородские ученые нашли способ замедлить болезнь Альцгеймера

Исследователи сосредоточились на некроптозе — типе контролируемой клеточной смерти, который вызывает воспаление и приводит к гибели нейронов. Курсовое применение некростатина-1 мышам с семейной формой болезни Альцгеймера дало заметный результат. Животные, получавшие терапию с шестимесячного возраста — когда у них появляются первые признаки заболевания, — лучше справлялись с тестами на память, сохраняли двигательную активность, а повреждения тканей их мозга оказались незначительными по сравнению с контрольной группой.