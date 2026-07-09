Нижегородские ученые нашли способ замедлить болезнь Альцгеймера

Биологи Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского разработали новый подход к терапии болезни Альцгеймера. Эксперименты на лабораторных мышах показали: препарат некростатин-1 способен замедлить нейродегенерацию и сохранить когнитивные функции. Об этом сообщили в университете.
Исследователи сосредоточились на некроптозе — типе контролируемой клеточной смерти, который вызывает воспаление и приводит к гибели нейронов. Курсовое применение некростатина-1 мышам с семейной формой болезни Альцгеймера дало заметный результат. Животные, получавшие терапию с шестимесячного возраста — когда у них появляются первые признаки заболевания, — лучше справлялись с тестами на память, сохраняли двигательную активность, а повреждения тканей их мозга оказались незначительными по сравнению с контрольной группой.
По словам автора исследования, профессора кафедры нейротехнологий ИББМ Елены Митрошиной, препарат блокирует процессы гибели клеток на самой ранней стадии и способен проникать через гематоэнцефалический барьер прямо в мозг. Ученые также выяснили, что лечение оказалось более эффективным для самцов — у самок нейродегенерация начинается раньше и развивается быстрее. Теперь исследователи планируют разработать лечебные протоколы с учетом этих половых особенностей.
Если коллеги из других научных центров подтвердят эти результаты, некростатин-1 и его аналоги смогут применять в клинической практике. Однако для этого потребуются дополнительные исследования, в том числе оценка возможных побочных эффектов.
Впереди у нижегородских биологов новые этапы: они планируют изучить долгосрочные последствия терапии, исследовать поведение выживших клеток мозга, а также выяснить, как стресс влияет на развитие нейродегенерации и на эффективность лечения.