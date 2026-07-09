Министр Пучков взял на контроль капремонт образовательных учреждений Дзержинска

Особое внимание министр также уделил Дзержинскому техникуму бизнеса и технологий, основанному в 1940-х годах. Учебное заведение располагается в двух корпусах (пр. Чкалова, 19 и ул. Ватутина, 19), которые до сих пор не проходили комплексной реконструкции: лишь отдельные аудитории обновлялись в последние годы. В техникуме обучается более 500 студентов, а поток абитуриентов остаётся высоким. Пучков осмотрел лаборатории для будущих поваров, аудитории для продавцов и дизайнеров одежды, актовый и спортивный залы, а также четырёхэтажный корпус на Ватутина. Он отметил, что здания нуждаются в ремонте как внутри, так и снаружи, чтобы сохранить кадры и создать достойные условия для востребованных профессий.