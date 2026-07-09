Министр Пучков взял на контроль капремонт образовательных учреждений Дзержинска

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в рамках рабочей поездки посетил школу № 27 в Дзержинске. Об этом сообщает министерство Нижегородской области.
Здание, построенное более 50 лет назад и рассчитанное примерно на 850 учеников, совмещает историческую архитектуру с современными образовательными практиками: здесь работают классы «Цифровой образовательной среды», а школа является региональной инновационной площадкой. Во время визита Пучков проверил ход капитального ремонта кровли.
По словам директора школы Марины Толчиной, работы начались недавно, подрядчик надежный, материалы закуплены и доставлены, однако, когда крышу вскрыли, начались сильные дожди. Вода повредила несколько кабинетов и спортзал. Оценив ущерб и переговорив с подрядчиками, министр поставил жёсткий срок завершения работ: по контракту ремонт должен быть исполнен до 1 сентября 2026 года, но подрядчик обещал подготовить кровлю и пострадавшие кабинеты к приёмке школ 15 августа.
«Держу данный объект под контролем», — заявил Пучков.
Особое внимание министр также уделил Дзержинскому техникуму бизнеса и технологий, основанному в 1940-х годах. Учебное заведение располагается в двух корпусах (пр. Чкалова, 19 и ул. Ватутина, 19), которые до сих пор не проходили комплексной реконструкции: лишь отдельные аудитории обновлялись в последние годы. В техникуме обучается более 500 студентов, а поток абитуриентов остаётся высоким. Пучков осмотрел лаборатории для будущих поваров, аудитории для продавцов и дизайнеров одежды, актовый и спортивный залы, а также четырёхэтажный корпус на Ватутина. Он отметил, что здания нуждаются в ремонте как внутри, так и снаружи, чтобы сохранить кадры и создать достойные условия для востребованных профессий.
В завершение визита министр посетил корпуса Дзержинского технического колледжа, где три года назад складывалась непростая материально-техническая ситуация. Сейчас в колледже действует кластер машиностроения в рамках федерального проекта «Профессионалитет»: представлены мастерские по сварке, аддитивным технологиям, электроснабжению и другим направлениям с оборудованием, соответствующим промышленным стандартам. Директор Наталия Сильвеструк отметила высокий интерес абитуриентов к программе «Профессионалитет» и стабильность партнёрских связей с работодателями: на текущую приёмную кампанию уже заключено 10 целевых договоров. Пучков похвалил опыт колледжа и призвал не останавливаться на достигнутом, продолжать участвовать в чемпионатах и профессиональных олимпиадах.
Ранее сообщалось, что капремонт в центре творчества детей и юношества Нижегородской области завершится в августе.