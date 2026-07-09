Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На нескольких улицах Уфы вводят ограничения движения

Гражданам необходимо планировать поездки заранее.

Источник: Башинформ

По данным мэрии города, в связи с ремонтными и благоустроительными работами, проводимыми на ряде объектов в Уфе, вводят следующие ограничения на участках улично-дорожной сети:

с 9 по 31 июля — в районе памятника Салавату Юлаеву полностью перекрыт проезд по дублеру улицы Набережной, закрыты тротуар между дублером и Набережной и тротуар на южном склоне; с 9 июля по 25 ноября — перекрыта одна полоса по улице Дмитрия Донского возле здания № 69; с 20 июля по 20 августа — перекроют одну полосу по улице Менделеева возле здания № 25.