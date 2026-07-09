На нескольких улицах Уфы вводят ограничения движения

с 9 по 31 июля — в районе памятника Салавату Юлаеву полностью перекрыт проезд по дублеру улицы Набережной, закрыты тротуар между дублером и Набережной и тротуар на южном склоне; с 9 июля по 25 ноября — перекрыта одна полоса по улице Дмитрия Донского возле здания № 69; с 20 июля по 20 августа — перекроют одну полосу по улице Менделеева возле здания № 25.