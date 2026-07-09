«Особенно важна для Сибири и Дальнего Востока»: в Минэнерго обсудили будущее угольной отрасли

Особый вклад в надежное энергоснабжение восточных регионов вносят предприятия СУЭК-Красноярск. Ежегодно здесь добываются десятки миллионов тонн бурого угля Канско-Ачинского бассейна. Благодаря низкой зольности и невысокому содержанию серы это топливо считается одним из самых качественных и экологичных для большой энергетики. Оно обеспечивает стабильную работу крупнейших электростанций Сибири и объектов ЖКХ Дальнего Востока, что гарантирует надежное электро- и теплоснабжение миллионов жителей, промышленных предприятий и социальной инфраструктуры.