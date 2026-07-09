«Особенно важна для Сибири и Дальнего Востока»: в Минэнерго обсудили будущее угольной отрасли

В Министерстве энергетики Российской Федерации состоялся семинар «Будущее угля», участники которого обсудили не только текущие объемы добычи, но и влияние новых технологий на энергопроизводство, повышение экологичности и перспективы глубокой переработки угля с получением продукции высокого передела.
Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский в своем выступлении подчеркнул, что угольная отрасль остается одной из базовых для экономики страны.
«Она особенно важна для Сибири и Дальнего Востока. Каждый второй киловатт-час за Уралом вырабатывается на угле, практически все теплоснабжение этих территорий также обеспечивается углем. От отрасли зависят десятки промышленных предприятий, 31 моногород и полтора миллиона жителей», — отметил он.
Член правления «Интер РАО» Александра Панина рассказала о роли угольной генерации в современном энергобалансе. По ее словам, несмотря на активное развитие возобновляемых источников, угольные ТЭС сегодня обеспечивают около трети мирового производства электроэнергии, а для России они сохраняют особое значение в энергосистемах Сибири и Дальнего Востока.
Особый вклад в надежное энергоснабжение восточных регионов вносят предприятия СУЭК-Красноярск. Ежегодно здесь добываются десятки миллионов тонн бурого угля Канско-Ачинского бассейна. Благодаря низкой зольности и невысокому содержанию серы это топливо считается одним из самых качественных и экологичных для большой энергетики. Оно обеспечивает стабильную работу крупнейших электростанций Сибири и объектов ЖКХ Дальнего Востока, что гарантирует надежное электро- и теплоснабжение миллионов жителей, промышленных предприятий и социальной инфраструктуры.
Александра Панина также акцентировала внимание на технологическом развитии отрасли: «Современная угольная генерация — это уже не технологии прошлого, а высокоэффективные и экологичные решения».
Она добавила, что крупнейшие экономики Азии — Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам — продолжают вводить новые угольные мощности и модернизировать действующие станции, рассматривая уголь как основу энергобезопасности и устойчивого экономического роста.
Участники семинара пришли к единому мнению, что для России, располагающей одними из крупнейших в мире запасов угля, эта отрасль сохранит стратегическое значение. В этой системе предприятия СУЭК-Красноярск продолжат играть ключевую роль, обеспечивая устойчивую работу энергосистем Восточной Сибири и Дальнего Востока, развитие промышленности и социально-экономическую стабильность шахтерских территорий Красноярского края.