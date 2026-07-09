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В Воронежской области резко подорожала картошка

Зато подешевели помидоры, огурцы и сосиски с сардельками.

Источник: Комсомольская правда

За неделю резко подорожала картошка в Воронежской области, данными еженедельного мониторинга цен поделился Воронежстат.

В частности, картофель подорожал на 12,18% — до 61,26 ₽ Репчатый лук вырос в цене на 5,42% (до 56,63 ₽), капуста и свекла подорожали на три с лишним процента, а морковка — на 2%. Зато подешевели огурцы и помидоры — на 5,5% (до 99,64 ₽ и 156,91 ₽ соответственно).

Также снизились цены на сосиски и сардельки и разные виды колбасы.

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