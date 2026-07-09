В Воронежской области резко подорожала картошка

В частности, картофель подорожал на 12,18% — до 61,26 ₽ Репчатый лук вырос в цене на 5,42% (до 56,63 ₽), капуста и свекла подорожали на три с лишним процента, а морковка — на 2%. Зато подешевели огурцы и помидоры — на 5,5% (до 99,64 ₽ и 156,91 ₽ соответственно).