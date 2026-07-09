Сравниваем цены: рынок или магазин — что выгоднее в Нижнем Новгороде

Не стоит забывать и о сетевых магазинах. В «Пятерочке», «Магните» и «Перекрёстке» регулярно проходят акции, и в такие дни цены порой оказываются даже ниже рыночных. Яйца, молоко и хлеб в супермаркетах часто выходят дешевле: батон, например, в магазине стоит 54 рубля, а на рынке — уже 64. Так что не ленитесь заглядывать в еженедельные каталоги — иногда курица или крупы по акции обходятся значительно выгоднее, чем на рынке.