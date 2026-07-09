Сравниваем цены: рынок или магазин — что выгоднее в Нижнем Новгороде

Чтобы тратить меньше, не обязательно отказываться от свежих продуктов. Мы проанализировали цены в магазинах и на рынках Нижнего Новгорода и вывели эту простую формулу, которая позволяет держать бюджет под контролем.
Что выгодно покупать на рынке.
В Нижнем Новгороде несколько рынков, и каждый по-своему хорош. Канавинский — самый бойкий, с огромным ассортиментом. Автозаводский (Народный) выбирают за свежие овощи, фрукты, душистые приправы и масла. Бурнаковский любят за сыры и колбасы, а Верхнепечёрский — за мясо и внимательных продавцов. Но их объединяет ценовая хитрость: у входа товары дороже, а в дальних рядах цены заметно ниже.
Главное, ради чего стоит идти на рынок, — это сезонные овощи и фрукты. Здесь магазины проигрывают вчистую. Цены на ту же клубнику в супермаркетах кусаются. А на рынке ягода почти вдвое дешевле. Особенно если заглянуть вглубь рядов.
С овощами картина не менее приятная. Огурцы и томаты на рынке отдают по 120−160 рублей за килограмм, картофель — от 80 рублей, болгарский перец — в районе 200−250 рублей. Это примерно те же деньги, что просят в «Магните». А вот «Пятерочка» и «Перекрёсток» уже не так дружелюбны: те же огурцы и помидоры там дороже на 50−100 рублей.
По специям рынок тоже выгоднее магазинов: пакетик приправ здесь отдадут за 50 рублей, а в сетях он может стоить и все 70. И не забудем про восточные сладости, сухофрукты и орехи — на рынке их великое множество.
Молочные продукты — случай особый. На рынке молоко обойдётся в 140−200 рублей за полтора литра, творог — в 400−550 за килограмм. В супермаркетах цены пониже: творог можно взять за 356 рублей, молоко — за 141 рубль. Выгода небольшая, но если брать регулярно, разница чувствуется.
Торг уместен?
Мы не удержались и попробовали поторговаться. И продавцы действительно уступают: клубника вместо 400 рублей ушла за 350 — достаточно было взять несколько килограммов. Постоянных покупателей здесь ценят особенно: для них скидка становится не исключением, а правилом. В супермаркетах торг невозможен, но зато там регулярно проходят акции, которые порой оказываются выгоднее рыночных цен.
«К нам люди годами ходят, — рассказывает продавец овощного ряда на Народном рынке. — Многих уже в лицо знаем, стараемся для них товар получше выбрать. Ну, а если больше двух кило берут — без вопросов скидываем рублей 30−50».
Конечно, и минусов у рынка хватает. Рассчитаться картой можно не везде — часто просят наличные или перевод по номеру телефона. Сроки годности на товарах не указаны, так что свежесть приходится определять на глаз и по запаху. И главное — многие рынки работают только до пяти-шести вечера, что неудобно для большинства.
Не стоит забывать и о сетевых магазинах. В «Пятерочке», «Магните» и «Перекрёстке» регулярно проходят акции, и в такие дни цены порой оказываются даже ниже рыночных. Яйца, молоко и хлеб в супермаркетах часто выходят дешевле: батон, например, в магазине стоит 54 рубля, а на рынке — уже 64. Так что не ленитесь заглядывать в еженедельные каталоги — иногда курица или крупы по акции обходятся значительно выгоднее, чем на рынке.
Так стоит ли идти на рынок? Да, но с умом. На сезонных овощах, фруктах и ягодах можно сэкономить до 30% по сравнению с супермаркетами — разница ощутимая. Мясо и молочка на рынке часто дороже, но выигрывают в свежести и натуральности. Торг работает, но уступки небольшие — 5−10% от стоимости. Самая разумная стратегия: сезонное брать на рынке, а остальные продукты и товары по акциям — в супермаркетах.