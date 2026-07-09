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Неразорвавшиеся девять миномётных мин уничтожили под Воронежем

Боеприпасы лежали в земле ещё со времён Великой Отечественной войны.

Источник: АиФ Воронеж

Девять боеприпасов времён Великой Отечественной войны уничтожили в Воронежской области в среду, 8 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Взрывотехники ликвидировали семь миномётных мин калибра 88 мм и ещё две калибра 55 мм.

Необходимую работу провели на установленной подрывной площадке в Каширском районе. Её выполнил расчёт аварийно-спасательной службы региона.

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