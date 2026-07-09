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Вода в Балтийском море остыла до +18°С

Огорчаться не стоит, ведь скоро придет потепление.

Вода в Балтийском море остыла до +17…+18°С — такой итог недели прохлады, дождей и недавнего шторма, который потрепал регион. Таковы данные Гидрометцентра по состоянию на 8 июля. Чуть дальше от берега уже +14…+15°С.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», огорчаться не стоит. С учетом предстоящего потепления к концу следующей недели вода вновь может прогреться до +19…+20°С.

С пятницы, 10 июля, днем температура начнет расти и к выходным достигнет +20…+23°С, а в первой половине следующей недели ждем уже и +25°С.