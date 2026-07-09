На 7,4% снизилось число ДТП в Нижегородской области за полгода

Количество дорожно-транспортных происшествий в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года снизилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил врио начальника регионального управления Госавтоинспекции Сергей Коробко на пресс-конференции, посвящённой старту социальной кампании по безопасности на перекрёстках.