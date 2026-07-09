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На 7,4% снизилось число ДТП в Нижегородской области за полгода

За шесть месяцев 2026 года на дорогах региона погибли 103 человека.

Количество дорожно-транспортных происшествий в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года снизилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил врио начальника регионального управления Госавтоинспекции Сергей Коробко на пресс-конференции, посвящённой старту социальной кампании по безопасности на перекрёстках.

За шесть месяцев в регионе зарегистрировали 1 815 ДТП. В авариях погибли 103 человека — на 7,4% меньше прошлогоднего показателя, ещё 2 288 человек получили травмы, что на 9,9% ниже уровня 2025 года.

Чаще всего аварии происходили из-за нарушений правил дорожного движения водителями. За полгода зарегистрировали 811 столкновений, 421 наезд на пешеходов, 157 ДТП с выездом на встречную полосу. На перекрёстках произошло 557 аварий, в которых 23 человека погибли и 746 получили ранения.

Ранее сообщалось, что нижегородский коэффициент рождаемости превысил среднероссийский.