Красноярская кинокомпания снимет триллер с актером из «Слово пацана»

Красноярская кинокомпания «Мечта» вышла на третий этап защиты Фонда кино с проектом остросюжетного триллера «Крот». В презентации перед экспертной комиссией участвовал актер Леон Кемстач, известный по роли Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».