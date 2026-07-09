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Красноярская кинокомпания снимет триллер с актером из «Слово пацана»

Красноярская кинокомпания «Мечта» вышла на третий этап защиты Фонда кино с проектом остросюжетного триллера «Крот».

Красноярская кинокомпания «Мечта» вышла на третий этап защиты Фонда кино с проектом остросюжетного триллера «Крот». В презентации перед экспертной комиссией участвовал актер Леон Кемстач, известный по роли Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Для региональной студии выход в финальный этап питчинга Фонда кино — серьезное достижение. Окончательные результаты станут известны к концу июля.

«Убедить профессиональное сообщество, что этот фильм должен состояться, — большая ответственность. Но уже сейчас есть повод для гордости», — цитируют генерального продюсера компании Евгения Черных gornovosti.ru.

Кинокомпания «Мечта» работает в Красноярске с 2013 года. В ее портфолио семейные картины, популяризирующие региональный кинематограф: «В потоке трех стихий», «Начать сначала», «Новогоднее письмо» и другие.

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