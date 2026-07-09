Топливный дивизион «Росатома» провел в Зеленогорске форум местных сообществ «Радиус доверия»

В Зеленогорске состоялся VI Форум местных сообществ «Радиус доверия», организованный при поддержке АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома») и градообразующего предприятия АО «ПО “Электрохимический завод” (входит в Топливный дивизион “Росатома”).
В нем приняли участие более 250 активистов из десяти городов, где расположены предприятия «Росатома», от Калининградской области на Западе страны до Прибайкалья на Востоке.
Форум изначально задуман как инструмент для стимулирования самоорганизации людей в закрытых и моногородах, а также — площадка для обмена экспертизой и лучшими практиками. В результате появляются новые коллективные инициативы, развивающие малые города, которые выдвигают сами жители в кооперации с органами власти и предприятиями атомной отрасли, оказывающими организационную и финансовую поддержку в реализации этих проектов.
В течение нескольких дней гражданские активисты из «атомных» городов отрабатывали на дискуссионных площадках, участвовали в «марафоне проектов», мастер-классах и «лабораториях самоорганизации». В центре внимания были проектные инициативы бизнес-коопераций, хобби-объединений, «поколенческих» и соседских сообществ.
«Предприятия нашей отрасли традиционно поддерживают свои “атомные” города. Сегодня эта поддержка воплощена в масштабной программе “Люди и города”, по которой финансируются проекты в области медицины, образования, гостеприимства. Однако развитие гражданских инициатив, когда власть, бизнес и сообщества создают атмосферу взаимного доверия, — это качественно новый импульс для развитии территорий, когда творцами насыщенной общественной жизни становятся сами горожане. Из таких партнерских практик уже выросли обновленный Северский природный парк, городской стадион в Немане, зеленогорские “Сквер Дружбы” и стадион “Труд”, кольцо аллей и пляж в Новоуральске, а также парк им. Горького и отремонтированные фасады исторических малоэтажек в Глазове. Не менее важным достижением “Радиуса доверия” стали вновь появившиеся городские сообщества — новоуральские “Друзья Старого Нового парка” и “День рождения Васильховой тропы”, зеленогорский ТОС “Первый” и хор отцов и сыновей, глазовские байкеры и отряд волонтеров-спасателей, а еще — братство рок-музыкантов атомных городов — участников фестиваля “Рок над Уралом”. Всё это результаты последовательной совместной работы, а главное — взаимного уважения и доверия», — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.
Директор по региональной работе и социальным проектам АО «ТВЭЛ» Юрий Кривов в своем выступлении сообщил, что сегодня в городах операционной деятельности Топливного дивизиона «Росатома» реализуется уже четвертая по счету «волна» народных программ городских изменений «Радиус доверия». По ее завершению нарастающим итогом будет реализовано в общей сложности 460 гражданских инициатив. При этом практически каждый десятый вложенный в проекты благоустройства или в событийные мероприятия рубль — это средства самих инициаторов — жителей атомградов.
Председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко, отмечая положительный опыт проекта, сказал:
«На всероссийском муниципальном форуме руководство страны особо отметило значимость развития местных сообществ, поддержки их инициатив в развитии территорий. Таким образом формируются условия, которые дают реальный эффект для жизни городов. Для того, чтобы люди чувствовали, что каждый день в их жизни что-то меняется к лучшему».
По итогам 6-го форума местных сообществ будет принята резолюция о новых шагах в развитии «Радиуса доверия». Выработка и «упаковка» коллективных инициатив городских сообществ в очередную «волну» народных программ городских изменений «Радиус доверия-2027» стартует уже в августе.
Фото: Юрий Тубышев, Наталья Лобач.