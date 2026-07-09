Смерть на пасеке. Почему в российских регионах массово гибнут пчёлы?

Пасечники забили тревогу: в Нижегородской области случился настоящий пчелиный мор. Насекомые погибли в ульях восьми сёл на юге региона, не сумев опылить растения и дать мёда. Сейчас ветеринарные службы пытаются выяснить причины. Сами пчеловоды подозревают, что виной всему химическая обработка окрестных полей, но есть и другие версии. С подробностями — nn.aif.ru.
Болезнь переносят «при блуждании».
Сотни пчёл безжизненно лежат возле ульев в траве, некоторые ещё шевелятся, но понятно, что не выживут. Этот ролик распространили в Сети владельцы домашних пасек из Шатковского округа Нижегородской области. Падёж пчёл там затронул сразу восемь населённых пунктов.
На месте пчелиного мора побывали специалисты ветеринарной службы управлении сельского хозяйства Шатковского муниципального округа. Они отобрали биоматериал для исследований. «Погибших пчёл проверят на наличие опасных болезней. Точная причина гибели насекомых пока не установлена», — уточняют в ведомстве.
Пчеловоды утверждают: в начале июля рядом с пасеками шла химическая обработка сельскохозяйственных полей от вредителей и болезней растений. Не в этом ли дело?
«Информация об обработке полей пестицидами отсутствует», — опровергли домыслы в управлении сельского хозяйства муниципального округа.
До севера региона пчелиный мор пока не добрался. Пасечник из Тоншаевского округа Денис Сибиркин рассказал nn.aif.ru, что у него в ульях сейчас жизнь кипит. «Но несколько лет назад у меня тоже погибли почти все пчёлы из-за варроатоза, — вспоминает Денис Сибиркин. — Эту болезнь у них вызывает клещ, паразитирующий на медоносных пчёлах. Заболевание опасное и карантинное, поскольку клеща пчёлы могут переносить при блуждании — контакте насекомых из разных семей».
Дефицит опылителей.
Массовая гибель пчёл в российских регионах случается не в первый раз. В 2023 году в Городецком округе Нижегородской области падёж затронул пять пасек, на каждой из которой находилось до нескольких десятков пчелиных семей. Этот факт подтверждали в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Пасечники тогда винили всё те же химикаты. Чиновники рекомендовали хозяевам ульев обращаться в суд для взыскания материального и морального ущерба. А он может быть весьма приличным. Стоимость одной хорошей пчелиной семьи на 2026 год достигает 15 тысяч рублей. Объявления о продаже с такими ценами размещены на популярной электронной площадке.
Большинство крупных сельскохозяйственных холдингов применяют дозы химических веществ, которые пчёлам не вредят, хотя человеческого фактора всё же никто не отменял, уверен директор экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. «У агрохолдингов ведётся строгая учётность всех манипуляций, а в тех же фермерских хозяйствах — не всегда. В любом случае тщательная проверка нужна, — рассуждает эксперт. — Дело же не только в том, что пасечники мёда не получат. На пострадавших территориях частично не произойдёт опыление плодово-ягодных культур, и где-то что-то мы потеряем часть урожая».
И это при том, что сегодня по всей европейской части России и без того наблюдается острый дефицит опылителей, напоминает Асхат Каюмов. По насекомых жёстко ударила избыточная химизация агропромышленного комплекса в 1970—1980-х годах. Тогда колхозам давали план по внесению удобрений и пестицидов и речь шла о конских дозах. Первыми от этого страдали беспозвоночные.
Кроме того, есть мнение, что страдают пчёлы и от электромагнитного излучения, идущего от вышек сотовой связи. Якобы пчёлы теряют направление и не могут вернуться в ульи. Однако научно эта версия до сих пор не подтверждена.
Между тем только в 2026 году в Ставропольском крае после обработки рапсовых полей пестицидами пчёлы погибли в 25 хозяйствах, а ущерб превысил 30 млн рублей. В Ряжском округе Рязанской области после обработки поля озимого рапса погибли более 180 пчелосемей.
В Орловской области в 2025 году об отравлении пчёл официально заявили 16 владельцев пасек.
Напомним, в водоёмах Нижегородской области под кожу к купальщикам лезут опасные черви.