Почему в российских регионах массово гибнут пчёлы?

До севера региона пчелиный мор пока не добрался. Пасечник из Тоншаевского округа Денис Сибиркин рассказал nn.aif.ru, что у него в ульях сейчас жизнь кипит. «Но несколько лет назад у меня тоже погибли почти все пчёлы из-за варроатоза, — вспоминает Денис Сибиркин. — Эту болезнь у них вызывает клещ, паразитирующий на медоносных пчёлах. Заболевание опасное и карантинное, поскольку клеща пчёлы могут переносить при блуждании — контакте насекомых из разных семей».