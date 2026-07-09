Поселок Елевая Заводь упразднят в Нижегородской области

Власти хотят упразднить еще один населенный пункт в Нижегородской области. Соответствующий законопроект внесли в региональное заксобрание.
Речь идет о поселке Елевая Заводь в Варнавинском районе области. В пояснительной записке к законопроекту обратили внимание на то, что в поселке фактически отсутствуют жители и недвижимость, которая принадлежит физическим или юрлицам. Последний гражданин, который был зарегистрирован в поселке, умер в 2003 году.
Елевая Заводь может потерять статус населенного пункта с 1 января 2027 года. Если депутаты согласятся с упразднением поселка, его исключат из состава Михаленинского сельсовета.
Напомним, четыре новых населенных пункта появились в Нижегородской области за 25 лет.