Поселок Елевая Заводь упразднят в Нижегородской области

Речь идет о поселке Елевая Заводь в Варнавинском районе области. В пояснительной записке к законопроекту обратили внимание на то, что в поселке фактически отсутствуют жители и недвижимость, которая принадлежит физическим или юрлицам. Последний гражданин, который был зарегистрирован в поселке, умер в 2003 году.