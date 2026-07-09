Напрячь бёдра и пресс. Терапевт раскрыла, как спасти себя в душном автобусе

«Недавно во время жуткого ливня возвращался на 14-м автобусе-гармошке домой. Зашёл на остановке ЦУМ. Поскольку был час пик, пассажиров набилось под завязку. Встали в пробку. Буквально через две остановки почувствовал, что начала кружиться голова от нехватки воздуха. Из-за сильного ливня нельзя было открыть окна, кондиционер не работал. Дышать было абсолютно нечем. Люди стали просить пассажиров в передней части салона обратиться к водителю с пожеланием включить кондиционер. Но он ничего не сделал. Пришлось выходить на полпути, чтобы отдышаться», — рассказал сайту perm.aif.ru пермяк Михаил.