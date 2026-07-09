Напрячь бёдра и пресс. Терапевт раскрыла, как спасти себя в душном автобусе

Летние жалобы на духоту в общественном транспорте уже стали некой пермской традицией. В этом году нарекания по этой теме зазвучали в конце июня — начале июля, причём не только во время жары. Почему это происходит и как быть, если попал в автобус или трамвай, в котором не работает кондиционер?
Почему в автобусах душно.
В этом году лето нельзя назвать слишком жарким, ведь на смену теплу то и дело приходит прохлада с дождями или даже мощными ливнями. Однако и в такие моменты нам поступают сообщения от пермяков.
«Недавно во время жуткого ливня возвращался на 14-м автобусе-гармошке домой. Зашёл на остановке ЦУМ. Поскольку был час пик, пассажиров набилось под завязку. Встали в пробку. Буквально через две остановки почувствовал, что начала кружиться голова от нехватки воздуха. Из-за сильного ливня нельзя было открыть окна, кондиционер не работал. Дышать было абсолютно нечем. Люди стали просить пассажиров в передней части салона обратиться к водителю с пожеланием включить кондиционер. Но он ничего не сделал. Пришлось выходить на полпути, чтобы отдышаться», — рассказал сайту perm.aif.ru пермяк Михаил.
А где-то с проблемой сталкиваются постоянно.
«Регулярно пользуемся 33-м маршрутом, но ни разу не попали в салон, где работал бы кондиционер. Если честно, возникло впечатление, что в этих маленьких автобусах в принципе нет системы кондиционирования. Разве что окна», — сообщила жительница Перми Екатерина.
«Очень печально, что в 55-м автобусе не работают кондиционеры. В жару микроклимат так себе. При этом маршрут длинный, тем, кто едет долго, тяжеловато», — говорит Анастасия.
В 2025 г. департамент транспорта перезаключил часть контрактов с перевозчиками в связи с тем, что у прежних соглашений закончился срок действия. Тогда серьёзно ужесточили требования к предприятиям. В числе новых была даже установка оборудования для удалённого контроля работы климатической техники. За нарушение требований к их работе перевозчиков штрафуют. Почему же тогда не все включают кондиционеры летом?
«Требования к работе кондиционеров закреплены условиями контракта с перевозчиками, исходя из предложений, прописанных на федеральном уровне. Так, социальный стандарт транспортного обслуживания устанавливает рекомендации по микроклимату в салоне: не менее 12 при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 , не более 25 при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 , — рассказали сайту perm.aif.ru в департаменте транспорта администрации Перми. — То есть кондиционеры должны работать, когда столбик термометра на улице поднялся выше +20°С».
Если температура ниже, решение принимает перевозчик на своё усмотрение.
«От пассажиров в одно и то же время поступают разные обращения, касающиеся как выключенных кондиционеров, так и включённых. Это зависит от температурных предпочтений, одежды, состояния здоровья и множества других факторов, — добавили в дептрансе. — В частности, во время дождя пермяки также обращаются с информацией о том, что работающий кондиционер для людей в мокрой одежде может стать причиной заболевания. Учесть предпочтения каждого невозможно».
Как проверяют работу кондиционеров в жару?
«Работа ведётся как бригадами контрольно-ревизорской службы, так и с помощью датчиков работы кондиционера, которыми оснащены 50% автобусов. Также специалистам передаётся информация, поступающая от пассажиров», — добавили в дептрансе.
Что делать, если стало плохо.
Исключать, что вы попадёте в душный автобус, нельзя. Чем опасен дефицит кислорода, и что делать в такой ситуации?
«В душном автобусе у человека начинается гипоксия. Это состояние, когда органы и ткани не получают необходимое количество кислорода. Если его концентрация падает, а объём углекислого газа растёт, хеморецепторы (клетки, которые распознают химические вещества) сонных артерий посылают сигнал тревоги в сосудодвигательный центр мозга, — рассказывает главный терапевт Пермского края Наталья Корягина. — Сердце получает команду качать кровь чаще. Сосуды расширяются — миокард работает в гипердинамическом режиме, потребляя остатки кислорода. Вместе с тем кровь патологически задерживается в расширенных венах ног. Её возврат к сердцу падает».
Наступает критическое снижение объёма поступающей в ткани мозга крови. Распознать это опасное состояние можно по следующим симптомам: пелена перед глазами, шум в ушах, спутанность мыслей, холодный обильный пот на фоне резкой бледности, неудовлетворённость вдохом, объясняет специалист.
«Первоочередная задача — восстановить кровоснабжение мозга. Примите положение с опущенной головой, напрягите мышцы бёдер и пресса. Это выдавит кровь из венозных депо к сердцу. Дышите с замедленным выдохом через сомкнутые губы, создавая положительное давление в альвеолах, — советует Наталья Корягина. — Если пострадал другой человек — добейтесь немедленного открытия дверей и уложите его в позицию Тренделенбурга: горизонтально с поднятыми на 30−45 градусов ногами, без валика под головой. Освободите шею от одежды, нашатырь используйте на расстоянии 15−20 см от носа, так как резкая стимуляция тройничного нерва опасна рефлекторной остановкой сердца».
И главное, советует специалист: если после обморока сохраняется давящая боль за грудиной с отдачей в левую руку или челюсть — необходимо экстренно обратиться в скорую, чтобы исключить острый коронарный синдром.