Ветеран СВО из Мытищ завоевал серебро на конкурсе «Лучший по профессии»

«Каждый из бойцов рассказал о своем пути — от боевых действий до мирной профессии, о поддержке и преодолении себя. Эти истории тронули не только экспертную комиссию, но и каждого, кто пришел поболеть за своих родных и близких», — сообщили в администрации городского округа Мытищи.