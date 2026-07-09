Ветеран СВО из Мытищ завоевал серебро на конкурсе «Лучший по профессии»

Алексей Гноевой — ветеран специальной военной операции из подмосковных Мытищ — занял второе место по итогам участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Конкурс проводится по нацпроекту «Кадры».
Первое профессиональное соревнование среди ветеранов СВО прошло в Центре опережающей профессиональной подготовки в Реутове. В нем приняли участие семь военнослужащих, осваивающих мирную профессию. Конкурсная программа состояла из нескольких этапов. Участники прошли теоретическое тестирование, а также выполнили кейс‑задание: им нужно было визуализировать свой рабочий день с помощью видео и презентации.
«Каждый из бойцов рассказал о своем пути — от боевых действий до мирной профессии, о поддержке и преодолении себя. Эти истории тронули не только экспертную комиссию, но и каждого, кто пришел поболеть за своих родных и близких», — сообщили в администрации городского округа Мытищи.
В результате ветеран Алексей Гноевой занял второе место. Мужчина удостоился медали «За отвагу» в первую Чеченскую войну, участвовал в специальной военной операции. Сегодня он развивает собственную кустарно‑ремесленную мастерскую «Дух древесины» и активно занимается благотворительностью. Часть полученных на конкурсе средств Алексей потратит на закупку можжевельника, из которого делает ложки для бойцов СВО.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.