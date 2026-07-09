«Не можем позволить себе аренду»: основательница Angel Cakes прокомментировала закрытие в Волгограде

В Волгограде готовится к закрытию еще одно заведение. Angel Cakes на улице Ленина доработает лето и распрощается с сотрудниками. Эту новость своим подписчикам рассказала основательница заведения Алина Тютькова. Предприниматель рассказала о причинах расставания со своей первой кондитерской в России.
— К сожалению, у помещения новые собственники, и мы не договорились по аренде. Аренда повысилась во много раз, мы себе ее позволить не можем, — рассказала Алина. — Закрытие планируем в сентябре.
Предприниматели грустят, так ка это первое их заведение, после которого они расширили свой бизнес на весь мир. Но тем не менее, планы у Алины и Дмитрия Тютьковых грандиозные: через пару недель они открывают первое кафе в Монако.
Напомним, с 1 июля в Волгограде закрылось еще одно любимое место волгоградцев — старейший фитнес-клуб «Волгафит».