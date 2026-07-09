На участке реки Чусовой временно запретят сплавы

С 13 июля по 30 ноября вблизи Чусового на реке Чусовой будет запрещено передвижение туристских групп. Об этом сообщает МЧС Пермского края.
На высоте 50 см от воды там размещены направляющие канаты для перемещения понтонов.
Ограничение связано с проведением реконструкции дюкерного водного перехода «Магистрального нефтепровода». Специалистами службы рекомендовано скорректировать запланированные маршруты.
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