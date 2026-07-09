В Красноярской краевой больнице обновили отделения для пациентов с инсультами

В краевой клинической больнице Красноярска завершили ремонт в отделениях неврологии и нейрореанимации. Обновленные помещения осмотрел министр здравоохранения края Алексей Коноваленко во время встречи с коллективом больницы.
Ремонт прошел в двух подразделениях невролого-нейрохирургического центра. Это неврологическое отделение на 30 коек для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и отделение анестезиологии и реанимации № 5.
Во время ремонта в помещениях полностью обновили электросеть, чтобы обеспечить работу реанимационных мониторов и аппаратов жизнеобеспечения. Также реконструировали вентиляцию, видеонаблюдение и систему связи с персоналом. В палатах заменили окна, улучшили освещение и увеличили полезную площадь. Для ночного ухода добавили мягкую нижнюю подсветку. Стены облицевали панелями, которые легко дезинфицировать.
Все работы выполнила собственная инженерная служба больницы. Благодаря этому расходы удалось сократить более чем в два раза. Медицинскую помощь на время ремонта не останавливали, пациентов перевели в другие корпуса стационара.
«Обновление материально-технической базы медучреждений является одним из ключевых приоритетов национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”. Наша задача, рационально распределять ресурсы, чтобы каждый пациент, независимо от места проживания, мог получить помощь самого высокого уровня», — отметил министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.
Каждый год через эти отделения проходят более 2600 пациентов. Здесь помогают людям с инсультами, проводят сложные нейрохирургические операции и начинают первый этап реабилитации.