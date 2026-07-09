В Красноярской краевой больнице обновили отделения для пациентов с инсультами

Во время ремонта в помещениях полностью обновили электросеть, чтобы обеспечить работу реанимационных мониторов и аппаратов жизнеобеспечения. Также реконструировали вентиляцию, видеонаблюдение и систему связи с персоналом. В палатах заменили окна, улучшили освещение и увеличили полезную площадь. Для ночного ухода добавили мягкую нижнюю подсветку. Стены облицевали панелями, которые легко дезинфицировать.