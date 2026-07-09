В чувашском поселке Кугеси открылся «Мой семейный центр»

На базе центра функционирует пункт проката товаров для новорожденных. С 1 июля там начала работу группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1 до 3 лет. Группа рассчитана на одновременный прием до 7 детей. Важно, что все услуги предоставляются бесплатно — взять необходимые вещи во временное пользование может любая семья.