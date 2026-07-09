В чувашском поселке Кугеси открылся «Мой семейный центр»

Новое пространство «Мой семейный центр» открыли в поселке Кугеси Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики. Это событие способствует реализации национального проекта «Семья», сообщили в администрации округа.
На базе центра функционирует пункт проката товаров для новорожденных. С 1 июля там начала работу группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1 до 3 лет. Группа рассчитана на одновременный прием до 7 детей. Важно, что все услуги предоставляются бесплатно — взять необходимые вещи во временное пользование может любая семья.
Для родителей, которые не могут привести ребенка в центр, предусмотрена возможность пригласить специалиста на дом. Также в центре установлен интерактивный развивающий стол. Современное оборудование будет использоваться для образовательных, коррекционных и развивающих занятий с детьми.
Особое внимание уделяется психологической поддержке. В центре работает «Студия семейного сопровождения» — там квалифицированные специалисты помогают семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.