Шесть рейсов задерживаются, два отменены в волгоградском аэропорту

Три часа в зале ожидания аэропорта Шереметьево проведут пассажиры, возвращающиеся в город на Волге рейсом «Победы» — с 14:40 его прилет передвинут на 17:35. В столицу самолет отравится в 18:00. Из Санкт-Петербурга волгоградцы прилетят с получасовым опозданием — их рейс встретят в Гумраке в 20:40. Пассажиров, которые только готовятся ко встрече с городом на Неве, позовут на борт к 21:10.