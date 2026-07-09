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Ученые предупредили волгоградцев о магнитной буре 9 июля

Волгоградская область накроется геомагнитными колебаниями.

Источник: Комсомольская правда

Ученые предупредили жителей Волгоградской области о магнитной буре в четверг, 9 июля 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным специалистов, вероятность магнитной бури 9 июля оценивается в 31 процент. Планетарный индекс Kp подскочит до 4−5 баллов, что соответствует «оранжевому» уровню опасности. Всплеск активности продлится до позднего вечера.

Метеозависимым волгоградцам стоит быть внимательнее в этот день. Врачи рекомендуют избегать стрессов, больше отдыхать и пить воду. В период магнитных бурь у людей с хроническими заболеваниями может ухудшаться самочувствие.