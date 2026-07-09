На трассе под Ростовом загорелся пассажирский автобус из Москвы

В Аксайском районе Ростовской области на обочине федеральной автомобильной трассы М-4 «Дон» произошло возгорание рейсового двухэтажного автобуса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что информация о ЧП поступила в 13:00. Транспортное средство следовало по маршруту Москва — Ставрополь. К месту уже направлен резервный автобус.
Движение на участке дороги не перекрыто. Погибших и пострадавших нет.
В ликвидации возгорания участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава.
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