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Первышов попросил тамбовчан не заправляться с запасом

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов попросил жителей региона не заправляться впрок и не делать запасов. Он добавил, что не видит смысла в том, чтобы занимать очередь на АЗС ночью. Соответствующее заявление глава региона опубликовал в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов попросил жителей региона не заправляться впрок и не делать запасов. Он добавил, что не видит смысла в том, чтобы занимать очередь на АЗС ночью. Соответствующее заявление глава региона опубликовал в своем канале в Max.

«Это приводит к тому, что при суточных лимитах поставки на каждой конкретной АЗС топлива может на всех желающих не хватить. Это вопрос не только индивидуального потребления, но и гражданской солидарности в объективно непростых условиях», — пояснил губернатор.

Он добавил, что бензин и дизельное топливо будут на заправках федеральной сети «Роснефть» ежедневно. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что тамбовские власти прорабатывают с руководством «Воронежнефтепродукта» увеличение поставок на них.

Отметим, что на АЗС «Роснефти» продолжает действовать 30-литровый лимит и запрет на розлив топлива в канистры. Также, по словам Евгения Первышова, в регионе ограничена работа заправок «Лукойла» и независимых компаний. Последние ощущают нехватку поставок — областное правительство пытается решить и эту проблему.

О последствиях топливного кризиса в макрорегионе для реального сектора экономики — в публикации «Ъ-Черноземье».

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