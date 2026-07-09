В туристической зоне Костромы установили новую базовую станцию связи

Новая базовая станция связи появилась на Волжской набережной — одной из ключевых и наиболее оживленных туристических локаций Костромы. Создание подобной инфраструктуры соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в этой зоне выросла на 30%, а путешественникам стала доступна скорость передачи данных до 50 Мбит/с. Помимо стабильного мобильного интернета, проведенные работы улучшили качество голосовых вызовов в стандарте VoLTE. Технология обеспечивает чистый звук и быстрое соединение, позволяя одновременно разговаривать по телефону и загружать интернет-страницы или карты города.
«Кострома — один из важнейших и красивейших городов Золотого кольца, туристический поток в который стабильно растет. Волжская набережная — это эпицентр прогулок, где каждый шаг связан с культурными памятниками, гастрономическими локациями и новыми городскими арт-объектами. Для нас важно, чтобы в моменты высокой посещаемости цифровая инфраструктура работала безупречно. Новые телеком-объекты позволили расширить пропускную способность сети, гарантируя стабильный сигнал и высокие скорости интернета как для отдыхающих, так и для местного бизнеса», — отметил директор «МегаФона» в Костромской области Александр Мартынов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.