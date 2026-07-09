В туристической зоне Костромы установили новую базовую станцию связи

«Кострома — один из важнейших и красивейших городов Золотого кольца, туристический поток в который стабильно растет. Волжская набережная — это эпицентр прогулок, где каждый шаг связан с культурными памятниками, гастрономическими локациями и новыми городскими арт-объектами. Для нас важно, чтобы в моменты высокой посещаемости цифровая инфраструктура работала безупречно. Новые телеком-объекты позволили расширить пропускную способность сети, гарантируя стабильный сигнал и высокие скорости интернета как для отдыхающих, так и для местного бизнеса», — отметил директор «МегаФона» в Костромской области Александр Мартынов.