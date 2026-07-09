В Ачхой-Мартановском районе Чечни открылся семейный МФЦ

Новый МФЦ объединяет под одной крышей широкий спектр услуг — от юридических и психологических консультаций до социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях. Здание центра капитально отремонтировали, обустроили там кабинеты для приема специалистов, игровую комнату для детей, зал для групповых занятий и конференц-зал для тренингов и семинаров. Особое внимание уделено доступности: учреждение адаптировано для маломобильных граждан и семей с детьми-инвалидами.