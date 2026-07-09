В Ачхой-Мартановском районе Чечни открылся семейный МФЦ

Семейный многофункциональный центр начал работу в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики по нацпроекту «Семья». В учреждении семьи с детьми смогут получить всестороннюю поддержку и помощь, сообщили в районной администрации.
Новый МФЦ объединяет под одной крышей широкий спектр услуг — от юридических и психологических консультаций до социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях. Здание центра капитально отремонтировали, обустроили там кабинеты для приема специалистов, игровую комнату для детей, зал для групповых занятий и конференц-зал для тренингов и семинаров. Особое внимание уделено доступности: учреждение адаптировано для маломобильных граждан и семей с детьми-инвалидами.
Специалисты центра оказывают помощь в оформлении льгот и пособий, консультируют по вопросам семейного и жилищного права, проводят психологические консультации как для родителей, так и для детей, помогают в кризисных ситуациях, работают с приемными семьями и поддерживают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
На торжественном открытии присутствовали жители района, представители администрации, социальных служб и другие гости. После официальной церемонии для них провели экскурсию по центру, рассказали о режиме работы и услугах. Многие семьи уже в первый день воспользовались возможностью записаться на консультации к специалистам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.