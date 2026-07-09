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В Красноярске продолжается расселение и снос аварийных домов

С начала текущего года в Красноярске снесли пять аварийных домов на улицах Озерной, Калинина, Спандаряна, Краснопресненской и Березина. Жителям предоставили.

С начала текущего года в Красноярске снесли пять аварийных домов на улицах Озерной, Калинина, Спандаряна, Краснопресненской и Березина. Жителям предоставили новое жилье взамен ветхого или выплатили компенсации. Сейчас завершается демонтаж дома № 29 на Краснопресненской. Ветхое здание 1949 года постройки практически разобрано. Следующий на очереди — дом № 8 на Аральской. Здание 1960 года постройки уже огородили забором и готовят к сносу. Готовится к демонтажу и деревянный дом на улице Охраны Труда, 1а/1. Кроме того, завершается расселение домов на Свободной, 5, и Свердловской, 215. После этого будут заключены контракты на их снос, отметили в департаменте градостроительства администрации Красноярска. Напомним, для переселения жителей из аварийных домов в Красноярске закупают более 130 квартир.