«Мякоть накапливает нитраты»: санврачи объяснили, почему не стоит покупать арбуз в июле

Врачи и диетологи рекомендуют россиянам не торопиться с покупкой арбузов. Ранние плоды часто содержат повышенные дозы нитратов.
Чтобы ускорить созревание на две-три недели, производители нередко используют азотные удобрения, и мякоть накапливает вредные вещества. Особенно опасны такие арбузы для детей, беременных и людей с заболеваниями почек, сообщает «Север-пресс».
Массовое созревание бахчевых в основных сельскохозяйственных регионах страны приходится на август-сентябрь. Пик сезона — вторая половина августа, когда на прилавки поступают грунтовые арбузы без химических стимуляторов. В это время выбор максимален, цены снижаются, а вкус — наилучший.
При выборе эксперты советуют отдавать предпочтение российским арбузам. Импортные плоды везут из Казахстана и Узбекистана, но их качество часто уступает отечественным: для транспортировки плоды собирают недозрелыми, и они не набирают нужной сладости.
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