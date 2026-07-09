Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мякоть накапливает нитраты»: санврачи объяснили, почему не стоит покупать арбуз в июле

Врачи и диетологи рекомендуют россиянам не торопиться с покупкой арбузов.

Врачи и диетологи рекомендуют россиянам не торопиться с покупкой арбузов. Ранние плоды часто содержат повышенные дозы нитратов.

Чтобы ускорить созревание на две-три недели, производители нередко используют азотные удобрения, и мякоть накапливает вредные вещества. Особенно опасны такие арбузы для детей, беременных и людей с заболеваниями почек, сообщает «Север-пресс».

Массовое созревание бахчевых в основных сельскохозяйственных регионах страны приходится на август-сентябрь. Пик сезона — вторая половина августа, когда на прилавки поступают грунтовые арбузы без химических стимуляторов. В это время выбор максимален, цены снижаются, а вкус — наилучший.

При выборе эксперты советуют отдавать предпочтение российским арбузам. Импортные плоды везут из Казахстана и Узбекистана, но их качество часто уступает отечественным: для транспортировки плоды собирают недозрелыми, и они не набирают нужной сладости.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.