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На новой ж/д станции на ул. Елизаветинской не планируют ставить розетки для зарядки гаджетов

Зарядиться пока предлагают в «Ласточках» и в зданиях вокзалов.

Источник: Комсомольская правда

На предложение сделать розетки на новой железнодорожной станции «Елизаветинская» в Калининграде, которая находится на Сельме, в правительстве ответили отказом. С инициативой выступил один из жителей города, ответили ему в «ВК» представители мининфраструктуры Калининградской области.

«По информации от железнодорожников, розетки есть только в Ласточках на специально отведенных местах, могут быть в зданиях вокзалов, в залах ожидания для пассажиров. Установка их на остановочном пункте не планируется», — говорится в сообщении.

Новая остановка действует на Сельме с 3 июля.

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