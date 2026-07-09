На Земле Франца-Иосифа впервые обнаружили осу-наездника

«На острове Гукера обнаружены представители предварительно шести семейств из отряда двукрылых насекомых. Информации о пяти из них на Земле Франца-Иосифа в научных публикациях нет. Потому что до этой экспедиции специалисты-энтомологи не исследовали так досконально эту землю. Также найден представитель еще одного отряда насекомых — маленькая оса-наездник. Возможно, это самая северная находка представителей отряда перепончатокрылых», — сказал Пржиборо.