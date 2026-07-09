На Земле Франца-Иосифа впервые обнаружили осу-наездника

АРХАНГЕЛЬСК, 9 июля. /ТАСС/. Участники экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ) впервые обнаружили на Земле Франца-Иосифа осу-наездника и представителей других видов насекомых. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник зоологического института Российской академии наук Андрей Пржиборо с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».
«На острове Гукера обнаружены представители предварительно шести семейств из отряда двукрылых насекомых. Информации о пяти из них на Земле Франца-Иосифа в научных публикациях нет. Потому что до этой экспедиции специалисты-энтомологи не исследовали так досконально эту землю. Также найден представитель еще одного отряда насекомых — маленькая оса-наездник. Возможно, это самая северная находка представителей отряда перепончатокрылых», — сказал Пржиборо.
На острове Гукера экспедиции АПУ не высаживались с 2021 года. Ученые провели микробиологические, радиологические, орнитологические исследования, а также мониторинг морского мусора.
«Мы нашли здесь несколько перспективных участков, колонизированных люриками (небольшие морские птицы — прим. ТАСС) и собрали пробы воздуха в колониях и вне их, чтобы сравнить образцы. Мы рассчитываем апробировать методику выделения микроорганизмов, которые свойственны этим птицам, в аэрозолях, которые формируются рядом с птичьими базарами. Ну и, кроме того, мы встретили следы белого медведя, следы песцов. Отобрали пробы биологического материала животных», — пояснил заведующий лабораторией микробиологического мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров.
Ученые собрали на острове около шести видов лишайников. Группа орнитологов наблюдала пару белых куропаток, самку и самца короткохвостых поморников, а также пуночку, которую называют арктическим воробьем. «Было четыре точки точно, где поют самцы. Арктический воробей здесь живет и размножается», — добавила участница экспедиции, зоолог из Санкт-Петербурга Елена Чаадаева.
Исследователи встретили семейство песцов: двух взрослых особей и пятерых детенышей. Их логово расположено неподалеку от строений полярной станции «Бухта Тихая». В одно из зданий, как увидели участники экспедиции, недавно проник белый медведь, вырвав оконную раму. Там он разорвал матрас и буквально разгромил помещение. За время высадки исследователи привели дом в порядок, заколотили окно.
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходит с 1 июля по 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ) и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский Никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.