Какие события состоятся в Екатеринбурге в День города?

Кроме того, 1 и 2 августа в городе пройдут турниры по единоборствам, соревнования в скейт-парке, на летних кортах падела и в зоне игровых видов спорта, выставка автомобилей будущего. На Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа будет открыта бренд-зона со спортивными и настольными играми, активностями для детей, живой музыкой и диджей-сетами на закате, а также приглашённым артистом. Одной из площадок праздника станет и ЦПКиО им. В. Маяковского. Там пройдёт джазовый фестиваль «Послушайте», хедлайнерами которого станут Варвара Визбор, Александр Скляр и Максим Пиганов, Саша Алмазова, Dizzy Dutch Duck.