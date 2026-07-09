Какие события состоятся в Екатеринбурге в День города?

Серия мероприятий, посвящённая празднованию Дня города, начнётся в столице Урала уже в июле.
Ещё апреле 2026 года городские депутаты поддержали инициативу мэрии о переносе празднования Дня города с третьей на первую субботу августа. Поводом для этого послужил тот факт, что именно 1 августа 1723 года по указу Георга Вильгельма де Геннина в Екатеринбург переехала горнозаводская администрация.
«В рамках праздника с 28 июля по 22 августа в городе запланировано более 30 событий, — рассказала и.о. директора департамента культуры Елена Соколова. — Откроет череду мероприятий Кубок Екатеринбурга по парусному спорту в дисциплине “Матчевые гонки”. Соревнования пройдут с 28 июля по 2 августа. А 31 июля в Историческом сквере состоится концерт Уральского государственного русского оркестра. Зрители услышат известные рок-композиции в классической аранжировке».
Первым событием 1 августа станет традиционное возложение цветов к памятнику отцам-основателям города — Татищеву и де Геннину. После этого на главной сцене в Историческом сквере начнётся торжественная церемония открытия Дня города. Далее здесь же состоится Городская свадьба, после чего своей музыкой горожан порадует Фестиваль духовых оркестров.
Вечером на главной сцене пройдёт шоу «Мисс Екатеринбург», а продолжит праздник гала-концерт, посвящённый Году уральского рока. На одной сцене выступят три поколения музыкантов: группа «Урфин Джюс», Настя Полева, Сергей Бобунец и другие исполнители. Завершится серия торжеств праздничным фейерверком на акватории Городского пруда.
Кроме того, 1 и 2 августа в городе пройдут турниры по единоборствам, соревнования в скейт-парке, на летних кортах падела и в зоне игровых видов спорта, выставка автомобилей будущего. На Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа будет открыта бренд-зона со спортивными и настольными играми, активностями для детей, живой музыкой и диджей-сетами на закате, а также приглашённым артистом. Одной из площадок праздника станет и ЦПКиО им. В. Маяковского. Там пройдёт джазовый фестиваль «Послушайте», хедлайнерами которого станут Варвара Визбор, Александр Скляр и Максим Пиганов, Саша Алмазова, Dizzy Dutch Duck.
С 1 по 8 августа на площадках музеев и в парке Литературного квартала пройдёт фестиваль «Уральский променад», в программе которого — спектакли «Горный царь», «Сад сомнений имени Кормильцева», «Золото», «По следам Свердловского рок-клуба».
Напомним, что исторической датой рождения Екатеринбурга считается 18 ноября 1723 года, когда на заводе состоялся пробный пуск ковочных молотов. Долгое время город отмечал свой день рожденья осенью (раз в год). Однако ноябрь на Урале в плане погоды — не лучшее время для народных гуляний. Поэтому около 35 лет назад власти перенесли празднование на лето. С тех пор у мегаполиса — два дня рожденья!