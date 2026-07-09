«Болезненная стадия»: эксперты о причинах не лучшей игры «Локомотива» в прошлом сезоне

В сезоне 2025/2026 калининградский женский волейбольный клуб «Локомотив» показал самый слабый результат за всю свою историю. Что стало причиной такого итога, сможет ли команда вернуться на прежний уровень и какое место могут занять калининградки в следующем сезоне — об этом «Новый Калининград» поговорил со спортивными экспертами.
Виталий Макаров, калининградский спортивный журналист:
— Причина на поверхности — это, конечно, обновление состава. Ушли настоящие лидеры. В первую очередь потеря Эбрар Каракурт оказалась невосполнимой, и многие молодые не сумели взять на себя роль лидеров и повести за команду за собой. Не хватило настоящих вожаков. Киси Насименто хоть и набрала очень много очков, но, как мне показалось, настоящим лидером не стала, и остальные игроки с этой задачей не справились. Поэтому я думаю, что всё дело в лидерских качествах и в уровне исполнительского мастерства тех, кто в том сезоне играл за «Локомотив».
Если обратить внимание на тех, кто приходит или собирается прийти, я вижу, что ставка больше сделана на опытных игроков. Среди них — игроки, прошедшие школы и московского «Динамо», и «Заречья», и «Уралочки». Я думаю, что в этом случае такие усиления будут более надёжными в перспективе. Плюс хочется верить, что игроки, защищавшие цвета «Локомотива» в прошлом сезоне, набили шишки, которые дадут им опыта и химии, которых не хватало.
Я надеюсь, что в следующем сезоне «Локомотив» точно должен быть в первой тройке. Не знаю насчёт чемпионства, но я уверен, что комплектация команды ещё не завершилась, и рассчитываю, что девчонки проявят свои лучшие бойцовские качества и будут претендовать на медали.
Дмитрий Иванов, калининградский спортивный журналист и генеральный продюсер телеканала «Каскад»:
— На мой взгляд, нет единой причины результата прошлого сезона. Нельзя сказать, что плохо работает Андрей Воронков, или конкретно не доиграли те или иные лидеры, или кто-то из соперников оказался на голову выше и сильнее «Локомотива». Это совокупность причин, в том числе тех, которые сейчас влияют на перестройку команды. Были травмы той же Зайцевой, невозможность на сто процентов сыграть в лучшей своей форме у Екатерины Любушкиной, которые команду покинули. Я с большим уважением отношусь ко всем легионерам «Локомотива», но я считаю, что Киси Насименто — не замена Эбрар Каракурт. Не потому, что Киси слабее по каким-то параметрам, а потому, что Каракурт решала практически любой момент. Отдай на неё пас, и она заколотит. Насименто же чуть менее яркий, эпатажный и решающий игрок. Вот в чем проблема, на мой взгляд. Не получилось найти именно такого решающего человека, и команда должна была быть командой, то есть кто-то другой должен был взять на себя лидерские качества. Но конкретного лидера на площадке, такого, как та же Воронкова, к сожалению, не нашлось. И это большая проблема нынешнего состава.
Пока не идёт речи о том, что «Локомотив» покупает самых мощных исполнителей и собирается вернуть себе титул с помощью звёзд. У команды своя стратегия, в том числе по воспитанию молодежи. Мне кажется, перед клубом будет стоять задача войти в тройку. Исходя из той трансферной политики, которая проводится в команде, очень важно сохранить баланс. Да, суперзвезд не приобретают, состав сохранен, и поэтому хочется верить, что тренерский штаб найдет какие-то ключики. Рано или поздно повзрослеет Капралова, повзрослеет Погорельченко… Может быть, какие-то трансферы ещё состоятся, но, тем не менее, мы надеемся, что «Локомотив» прибавит в качестве, потому что индивидуально все игроки классные, но нужно именно быть мощным, единым кулаком.
Как я уже сказал, мой прогноз на следующий сезон — тройка. Не хочу девчонок обижать, но чемпионства я не вижу. В очередной раз хочу сказать, что прогноз — зло.
Павел Будников, калининградский спортивный журналист:
— Мне кажется, «Локомотив» в прошлом сезоне сыграл на своем уровне. Да, попадание в четверку лучших было близко и, скорее всего, было бы названо не провалом, а шагом назад. Все-таки команда сейчас перестраивается. Курс на создание новой династии без Воронковой и звёзд мирового уровня типа Каракурт — это болезненная стадия. Но, когда «Локо» только создавался, казалось, что первые годы у команды уйдут на знакомство с лигой и ее фаворитами. Так что сегодня команда стала заложницей собственного стремительного роста. После 6 медальных лет «пустой сезон» воспринимается как катастрофа. Но каким бы ни был опытным ныряльщик, он не может держаться на одном глотке кислорода всё время. Так что новый глоток воздуха — это попытка нырнуть за новыми волейбольными жемчужинами.
Надежда — это ключевое слово для спорта. «Локомотив» сохранил всех лидеров на площадке. Да, с уходом Любушкиной и Зайцевой раздевалка и скамейка очень много потеряли. Но пришли Капустина и Хлебникова, на скамейке вновь свежая кровь. Тренерский штаб уже начал работу с составом, так что за 2 месяца вполне реально сколотить банду, которая заявит о себе.
«Локомотив» и в прошлом сезоне мог добраться до финала. Сегодняшний состав только усилился. Но другие команды тоже не стоят на месте. Всё покажет только игра. Но даже такой «Локо» обязан добираться до финала: на зубах, в пяти партиях, на сорванных связках болельщиков — таков железнодорожный путь. Второй безмедальный сезон болельщики уже не поймут.
Текст: Ян Мержвинский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».