«Болезненная стадия»: эксперты о причинах не лучшей игры «Локомотива» в прошлом сезоне

— На мой взгляд, нет единой причины результата прошлого сезона. Нельзя сказать, что плохо работает Андрей Воронков, или конкретно не доиграли те или иные лидеры, или кто-то из соперников оказался на голову выше и сильнее «Локомотива». Это совокупность причин, в том числе тех, которые сейчас влияют на перестройку команды. Были травмы той же Зайцевой, невозможность на сто процентов сыграть в лучшей своей форме у Екатерины Любушкиной, которые команду покинули. Я с большим уважением отношусь ко всем легионерам «Локомотива», но я считаю, что Киси Насименто — не замена Эбрар Каракурт. Не потому, что Киси слабее по каким-то параметрам, а потому, что Каракурт решала практически любой момент. Отдай на неё пас, и она заколотит. Насименто же чуть менее яркий, эпатажный и решающий игрок. Вот в чем проблема, на мой взгляд. Не получилось найти именно такого решающего человека, и команда должна была быть командой, то есть кто-то другой должен был взять на себя лидерские качества. Но конкретного лидера на площадке, такого, как та же Воронкова, к сожалению, не нашлось. И это большая проблема нынешнего состава.