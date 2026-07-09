«Белнефтехим» высказался про очереди на АЗС Беларуси

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сказал про очереди на АЗС Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Как отметил Сизов, небольшие очереди на АЗС могут быть перед выходными или праздничными днями, когда белорусы куда-либо массово выезжают. Подобная ситуация, добавил он, характерна и для дорог, когда возникают сложности на выездах из города.
— Та же ситуация может складываться на некоторых АЗС, где люди при планировании длительного маршрута массово заезжают на автозаправочные станции, — подчеркнул замглавы «Белнефтехима».
По его словам, указанная ситуация никак не отличается от стандартной для текущего периода.
Ранее «Белнефтехим» сказал, что происходит с бензином в Беларуси.
Тем временем «Белнефтехим» прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в Беларуси.
Кроме того, в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже.