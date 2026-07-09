В Норильске провели выездное заседание Научно-технического совета Росприроднадзора

В Красноярском крае состоялось выездное заседание Научно-технического совета (НТС) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования под председательством главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. В Норильске специалисты обсудили переход на рискориентированный цифровой контроль экологической безопасности, создание перечня показателей, для которых устанавливаются нормативы качества почв и земель, и единый порядок учета затрат при определении размера вреда, причиненного почвам.
Традиционные методы контроля состояния окружающей среды теперь заменяет прогнозирование на основе больших данных и искусственного интеллекта. Развитие этих технологий поможет как контрольно-надзорным органам, так и бизнесу снижать риски потенциального ущерба природе. В качестве примера Светлана Радионова привела сервис Росприроднадзора «Геопортал»: с помощью дистанционного зондирования Земли и использования ИИ он позволяет быстро выявлять участки недр с ведущимися работами или их отсутствием, соотносить их с выданными лицензиями и на основе этого принимать решения о дальнейших действиях ведомства.
По оценкам экспертов НТС, доля экологических рисков в стоимости распределения последствий аварий достигает 72%, и это существенная нагрузка, которая должна мотивировать производителей более ответственно относиться к своей деятельности.
«Норникель» и Заполярный государственный университет представили на заседании первую в стране сеть фонового мониторинга мерзлоты. Она уже применяется на территории от Норильска до Дудинки. Данные с тысяч датчиков круглосуточно поступают в единый диспетчерский центр. Эта система позволит перейти к проактивному управлению рисками, планированию ремонтов и принятию решений на базе больших данных.
Николай Уткин, первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти компании «Норникель», отметил, что решение провести заседание в Норильске говорит о высокой оценке изменений, которые с помощью компании происходят в Арктической зоне.
«Компания успешно реализует Серную программу — одну из ключевых в федеральном проекте “Чистый воздух”. На плавильных агрегатах нашего крупнейшего металлургического завода, Надеждинского, сегодня улавливается 99% диоксида серы, уже собрано более 1,2 млн т диоксида серы, в том числе 372 тысячи т за первые шесть месяцев текущего года. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем активную работу по улучшению экологии в Норильске. В плане — новые проекты по защите воды, почвы и биоразнообразия, а также дальнейшая реализация нашей десятилетней программы “Чистый Норильск” по очистке территории города. Наряду с ключевыми экологическими проектами, компания продолжает взятый курс на повышение надежности всех производственных объектов и исключение возможных экологических и технологических рисков. НТС является одной из ключевых площадок для обмена опытом, обсуждения достигнутых результатов и выработки подходов к разработке законодательных инициатив», — напомнил Николай Уткин.
Глава Норильска Дмитрий Карасёв рассказал, что с руководством компании регулярно обсуждает не только ход совместной работы по улучшению экологии, но и новые подходы к контролю и оценке состояния окружающей среды.
«В центре внимания — наши приоритетные направления: переход на газомоторное топливо, термостабилизация грунтов и постоянный мониторинг воздуха. Отдельно остановились на Серном проекте на Надеждинском заводе. Мы уже видим позитивные изменения, и для нас, норильчан, принципиально важно, чтобы эта работа не останавливалась. Чтобы воздух становился чище, а город преображался», — отметил глава Норильска.
Эксперты на заседании обсудили и регуляторные изменения в области условий учета затрат по устранению вреда окружающей среде. Совет поддержал инициативу и предложил доработать проект, который позволяет компаниям снижать сумму выплат за вред почве на величину подтвержденных расходов на ее полную рекультивацию.
Также участники изучили ход ликвидации последствий разлива топлива на объектах АО «НТЭК». Руководство компании сообщило о завершении базовых этапов очистки и о передаче рекультивированных участков городу. По словам Светланы Радионовой, в настоящее время Служба не фиксирует превышений нормативов по нефтепродуктам на почвах. Выполнение всех мероприятий по ликвидации последствий разлива топлива остается на контроле Росприроднадзора.