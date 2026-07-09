В Норильске провели выездное заседание Научно-технического совета Росприроднадзора

«Компания успешно реализует Серную программу — одну из ключевых в федеральном проекте “Чистый воздух”. На плавильных агрегатах нашего крупнейшего металлургического завода, Надеждинского, сегодня улавливается 99% диоксида серы, уже собрано более 1,2 млн т диоксида серы, в том числе 372 тысячи т за первые шесть месяцев текущего года. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем активную работу по улучшению экологии в Норильске. В плане — новые проекты по защите воды, почвы и биоразнообразия, а также дальнейшая реализация нашей десятилетней программы “Чистый Норильск” по очистке территории города. Наряду с ключевыми экологическими проектами, компания продолжает взятый курс на повышение надежности всех производственных объектов и исключение возможных экологических и технологических рисков. НТС является одной из ключевых площадок для обмена опытом, обсуждения достигнутых результатов и выработки подходов к разработке законодательных инициатив», — напомнил Николай Уткин.