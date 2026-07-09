На Урале нашли пенсионеров, которые уехали за грибами и потерялись

— Им и удалось обнаружить грибников. На одном из внедорожников их доставили в штаб поиска. Серьезно они не пострадали, но на место вызвали скорую, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке. — сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».