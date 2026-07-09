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На Урале нашли пенсионеров, которые уехали за грибами и потерялись

В Свердловской области нашли супружескую пару пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области нашли пожилую пару пенсионеров, пропавших 8 июля. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», поиск начался вечером 8 июля, когда близкие поняли, что Николай и Мария Соколовы самостоятельно из леса не выйдут.

Утром супругам удалось выйти на связь и сообщить, где они находятся. Телефоны были почти разряжены. Специалисты направления «Лес на связи» отряда «ЛизаАлерт» смогли понять, где находятся пропавшие, на место отправился экипаж «РМК-Поиск».

— Им и удалось обнаружить грибников. На одном из внедорожников их доставили в штаб поиска. Серьезно они не пострадали, но на место вызвали скорую, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке. — сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, что 8 июля также завершились поиски пропавшего 15-летнего подростка в Верхней Пышме. Парень исчез 4 июля. Найти пропавшего удалось спустя четыре дня в торговом центре «Омега» в Екатеринбурге. Как оказалось, он ушел из дома после знакомства с девушкой.