«Газпром» снова хочет обанкротить воронежскую котельную «Святогор»

По данным Rusprofile, ООО «Святогор» зарегистрировали в Воронеже в феврале 2012 года. Основной профиль компании — производство, передача и распределение пара и горячей воды, а также кондиционирование воздуха. С момента основания генеральным директором и единственным учредителем является Николай Козко. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Финансовое положение ООО «Святогор» оценивается как неустойчивое. В 2025 году выручка организации составила 147,3 млн руб., что на 3,5% больше, чем в 2024-м (142,3 млн руб.). Однако компания третий год подряд сработала с убытком — в 2025-ом он сократился 46,4 до 8,5 млн руб.