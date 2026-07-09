«Заправка только в “свой” день»: нижегородские АЗС начали работать по-новому

С 9 июля на сетевых автозаправках Нижегородской области начали действовать новые правила отпуска топлива. Теперь водители могут заправиться только в «свой» день: если первая цифра государственного номера автомобиля четная — в четные числа месяца, если нечетная — в нечетные. Такое решение региональный оперштаб принял, чтобы сократить очереди на АЗС на фоне повышенного спроса на бензин. Корреспондент сайта pravda-nn.ru выяснила, как новые правила работают в первый день после введения, соблюдают ли сотрудники АЗС принцип «четный — нечетный» и как сами автомобилисты отреагировали на изменения.
Как и следовало ожидать, на многих заправках бензина не было. «Тебоил», «Опти», «Газпромнефть» на Казанском шоссе не работали, а в Афонино на «Ирбисе» и «МаксОйл» наливали только ДТ — и то по 90 рублей за литр.
Пришлось ехать дальше. Около ТРЦ «Мега» «Газпромнефть» не работала, «Лукойл» по соседству тоже был закрыт, однако там оказался волонтер, который рассказал, что бензина пока нет, а когда приедет бензовоз — тоже неизвестно.
«А вы сегодня всех заправляете?» — интересуюсь у собеседника.
«Нет, только автомобилистов с нечетными номерами», — отвечает работник.
Во время беседы к нам подъезжают еще несколько водителей и интересуются ближайшим подвозом топлива. Расстроенные, они уезжают на поиски других действующих АЗС. На улице Ларина картина совсем другая. У первой же заправки — Teboil — выстроилась внушительная очередь примерно из трех десятков автомобилей. Несмотря на ажиотаж, с топливом здесь проблем нет: в наличии есть АИ-92, АИ-95, дизель и даже АИ-100. Цены при этом остались на прежнем уровне.
Оказалось, что о новом порядке заправки знают далеко не все водители. В одной очереди стоят автомобили как с четными, так и с нечетными первыми цифрами госномеров. Тем не менее сотрудники АЗС никому не отказывают — машины заправляют в обычном режиме.
Несколько работающих колонок позволяют быстро обслуживать автомобилистов, поэтому очередь заметно продвигается. Один за другим водители покидают территорию АЗС уже с полными баками. Владелец новенького китайского кроссовера, выезжая с заправки, не скрывает улыбки — судя по всему, вопрос с топливом для него на сегодня закрыт.
«С введением новых правил стало полегче. Я простоял минут 40 минут, зато на самой заправке обслужили быстро», — отметил автомобилист. На соседней АЗС «Газпромнефть», расположенной в сторону проспекта Гагарина, новые правила, судя по всему, уже ввели. В очереди — только автомобили с «нечетными» номерами. Водители терпеливо ждут своей очереди, а сотрудники заправки обслуживают их без задержек.
«Очередь миновал за 30 минут. Заправляют и “четные”, и “нечетные” машины», — поделился один из водителей.
На заправке видно волонтеров, однако водители особого внимания на них не обращают. По дороге невольно начинаю обращать внимание на номера автомобилей. Складывается впечатление, что на улицах сегодня заметно больше машин с четными первыми цифрами госномеров. Возможно, владельцы «нечетных» как раз стоят в очередях на заправках.
На проспекте Гагарина, на участке от улицы Ларина до улицы Бекетова, несколько заправок еще не начали отпуск топлива, но очереди перед ними уже выстроились. Здесь тоже встречаются автомобили с разными номерами, хотя «нечетных» заметно больше. За соблюдением новых правил следят волонтеры: они проходят вдоль очереди, напоминают водителям о принципе «четный — нечетный» и просят тех, кто приехал не в свой день, покинуть очередь. В социальных сетях нижегородские автолюбители отмечают, что на многих АЗС были замечены сотрудники Росгвардии, которые отсеивали всех с «неправильными» номерами. А где-то о нововведениях даже объявляли через громкоговоритель — правда, покинуть заправку торопились особо не все. А на «Лукойле» отдельно на колонках повесили памятки о новых правилах заправки. По словам нижегородцев, на отдельных сетевых АЗС также разрешили наливать бензин в канистры. И особо запасливые начали активно этим пользоваться. Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.