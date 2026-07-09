«Заправка только в “свой” день»: нижегородские АЗС начали работать по-новому

На проспекте Гагарина, на участке от улицы Ларина до улицы Бекетова, несколько заправок еще не начали отпуск топлива, но очереди перед ними уже выстроились. Здесь тоже встречаются автомобили с разными номерами, хотя «нечетных» заметно больше. За соблюдением новых правил следят волонтеры: они проходят вдоль очереди, напоминают водителям о принципе «четный — нечетный» и просят тех, кто приехал не в свой день, покинуть очередь. В социальных сетях нижегородские автолюбители отмечают, что на многих АЗС были замечены сотрудники Росгвардии, которые отсеивали всех с «неправильными» номерами. А где-то о нововведениях даже объявляли через громкоговоритель — правда, покинуть заправку торопились особо не все. А на «Лукойле» отдельно на колонках повесили памятки о новых правилах заправки. По словам нижегородцев, на отдельных сетевых АЗС также разрешили наливать бензин в канистры. И особо запасливые начали активно этим пользоваться. Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.