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В Нижегородской области продолжается кормозаготовительная кампания

В планах — заготовить почти 2 тысячи тонн сена.

Источник: Время

В рамках формирования полноценной кормовой базы для скота будет заготовлено почти 2 тысячи тонн сена, более 16 тысяч тонн сенажа и 20,5 тысяч тонн силоса. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем макс-канале.

«Сенаж пока — наш лидер: уже заготовили почти 9 тысяч тонн, или 56% от плана. Сенокос тоже в графике: на данный момент заготовлено 642 тонны — треть от объёма», — говорится в сообщении.

По словам Шалабаева, техника обеспечивает достижение обозначенных показателей, аграрии осуществляют контроль за качеством кормов: необходимая влажность, фаза измельчения и правильная закладка на хранение.

«Задача не просто накосить, а сохранить максимум питательных веществ, чтобы животные зимой получали нужные вещества в полном объёме. Это напрямую определит будущие надои, плановые привесы и здоровье поголовья, а в конечном счете — достаточное производство молочной продукции высокого качества для потребителя», — подытожил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин предложил создать аграрную школу в Шахунском округе.