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Москва начала подготовку к ночному велофестивалю

В Москве стартовала подготовка к ночному велофестивалю, который пройдет 1 августа.

В Москве стартовала подготовка к ночному велофестивалю, который пройдет 1 августа. Организаторы уже открыли регистрацию участников и приступили к формированию программы одного из крупнейших велосипедных событий летнего сезона.

Маршрут пройдет по Садовому кольцу. Принять участие в заезде смогут как опытные велосипедисты, так и любители. Для гостей также готовят развлекательную программу, тематические площадки, фотозоны и музыкальное сопровождение.

Власти города рекомендуют участникам заранее зарегистрироваться, проверить техническое состояние велосипедов, подготовить защитную экипировку и световозвращающие элементы. Особое внимание предлагается уделить исправности тормозной системы и осветительных приборов, поскольку заезд пройдет в вечернее время.

Ожидается, что в дни проведения фестиваля в центральной части Москвы будут действовать временные ограничения движения транспорта. Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты с учетом вводимых изменений.

Московский велофестиваль считается одним из самых массовых велосипедных мероприятий страны. Ежегодно он объединяет десятки тысяч участников и направлен на популяризацию активного образа жизни, экологичного транспорта и безопасного передвижения на велосипеде. В 2026 году в столице запланирована серия велофестивалей, включающая весенние, летние, детские и осенние мероприятия.

(фото с сайта mosvelofest.mos.ru).