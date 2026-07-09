Москва начала подготовку к ночному велофестивалю

Московский велофестиваль считается одним из самых массовых велосипедных мероприятий страны. Ежегодно он объединяет десятки тысяч участников и направлен на популяризацию активного образа жизни, экологичного транспорта и безопасного передвижения на велосипеде. В 2026 году в столице запланирована серия велофестивалей, включающая весенние, летние, детские и осенние мероприятия.