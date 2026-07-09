Москва начала подготовку к ночному велофестивалю

В Москве стартовала подготовка к ночному велофестивалю, который пройдет 1 августа. Организаторы уже открыли регистрацию участников и приступили к формированию программы одного из крупнейших велосипедных событий летнего сезона.
Маршрут пройдет по Садовому кольцу. Принять участие в заезде смогут как опытные велосипедисты, так и любители. Для гостей также готовят развлекательную программу, тематические площадки, фотозоны и музыкальное сопровождение.
Власти города рекомендуют участникам заранее зарегистрироваться, проверить техническое состояние велосипедов, подготовить защитную экипировку и световозвращающие элементы. Особое внимание предлагается уделить исправности тормозной системы и осветительных приборов, поскольку заезд пройдет в вечернее время.
Ожидается, что в дни проведения фестиваля в центральной части Москвы будут действовать временные ограничения движения транспорта. Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты с учетом вводимых изменений.
Московский велофестиваль считается одним из самых массовых велосипедных мероприятий страны. Ежегодно он объединяет десятки тысяч участников и направлен на популяризацию активного образа жизни, экологичного транспорта и безопасного передвижения на велосипеде. В 2026 году в столице запланирована серия велофестивалей, включающая весенние, летние, детские и осенние мероприятия.
(фото с сайта mosvelofest.mos.ru).