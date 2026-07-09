В райцентре под Воронежем слесарь может получить 1 млн руб компенсации после несчастного случая на заводе

В декабре 2024 года слесарь, работавший с 2018 года, ремонтировал утфелемешалку. При попытке прокрутить полумуфту при помощи лома, инструмент выскочил, а ремонтник потерял равновесие, отшатнулся, споткнулся об мотор-редуктор и упал с площадки — сначала спиной на проходящую рядом трубу, а затем на пол. Пострадавший около двух недель провел в больнице, а потом еще лечился амбулаторно. Медики квалифицировали его травмы как вред здоровью средней тяжести.