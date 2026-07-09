На севере Красноярского края за счет «окрашенных платежей» разработают проекты очистки загрязненных территорий

«Всего на данный момент в Норильске выявлено 10 подобных территорий. Пять из них уже поставлены на государственный учет. К сожалению, все такие объекты оказывают негативное влияние на окружающую среду. Их ликвидация является для нас приоритетной задачей», — рассказала первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.