На севере Красноярского края за счет «окрашенных платежей» разработают проекты очистки загрязненных территорий

В Красноярском крае до конца 2026 года разработают проекты ликвидации трех объектов накопленного вреда на севере региона. Два из них находятся в Норильске, еще один в Дудинке. Контракт на подготовку документации заключило министерство экологии края.
Перед разработкой проектов специалисты должны подробно обследовать территории, определить этапы работ и провести дополнительный отбор проб. Для этого на север края прибыла первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк. Вместе с подрядчиком специалисты осмотрели участки и обсудили технологические особенности будущих работ.
Финансировать подготовку проектов будут за счет «окрашенных платежей». Это деньги, которые поступают в бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов за экологические нарушения и исков о возмещении вреда.
«Всего на данный момент в Норильске выявлено 10 подобных территорий. Пять из них уже поставлены на государственный учет. К сожалению, все такие объекты оказывают негативное влияние на окружающую среду. Их ликвидация является для нас приоритетной задачей», — рассказала первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
По ее словам, на таких территориях с превышением концентрации находят нефтепродукты, марганец, медь, мышьяк, никель, свинец, цинк и ртуть. После подготовки документации край сможет подать заявку на участие в проекте «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие» и привлечь федеральные деньги уже на рекультивацию земель.