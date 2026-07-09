В Махачкале обустроят 17 общественных и дворовых территорий до конца года

Благоустройство 11 дворовых и 6 общественных пространств запланировано в этом году в Махачкале. Работы на территориях проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.
Так, недавно специалисты приступили к обустройству двора на проспекте Петра Первого, 133. Общая площадь обновляемой территории составляет 2,8 тыс. кв. м. Согласно дизайн-проекту, вскоре там появятся уютная беседка, современные урны и скамейки, а также детская игровая площадка с безопасным мягким покрытием.
Новый облик получит и дворовая территория, объединяющая дома № 6 г, 6 В и 6 к. 3 на улице Каримова. Проектом предусмотрено создание многофункционального пространства для жителей всех возрастов: во дворе разместятся современная детская зона с игровыми элементами и травмобезопасным резиновым покрытием, а для любителей спорта будет обустроена воркаут-площадка с уличными тренажерами.
Кроме того, там будут установлены беседки для тихого отдыха, удобные скамейки, урны и фонари. Для автовладельцев предусмотрены парковочные зоны. Общая площадь обновляемого пространства составляет 4 тыс. кв. м.
Сквер на улице Хурукринской будет разбит до улицы Губденской, формируя единое прогулочное пространство. Эта территория в прошлом году участвовала во Всероссийском рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства, и жители столицы сделали выбор в пользу данного участка. Проектом предусмотрено обустройство детской игровой зоны, установка скамеек и урн, монтаж ламп освещения, а также размещение спортивного комплекса с разнообразными тренажерами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.