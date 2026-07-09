В Махачкале обустроят 17 общественных и дворовых территорий до конца года

Новый облик получит и дворовая территория, объединяющая дома № 6 г, 6 В и 6 к. 3 на улице Каримова. Проектом предусмотрено создание многофункционального пространства для жителей всех возрастов: во дворе разместятся современная детская зона с игровыми элементами и травмобезопасным резиновым покрытием, а для любителей спорта будет обустроена воркаут-площадка с уличными тренажерами.