Полицейский спас двух тонувших детей на реке Керженец

Сотрудник транспортной полиции спас двух детей, которые начали тонуть на реке Керженец в Семёновском муниципальном округе Нижегородской области. Об этом сообщили в МВД Медиа.
Старшина полиции Александр Сироткин в выходной день отдыхал с семьёй у водоёма. Он заметил, как двое малолетних мальчиков начали уходить под воду, цепляясь друг за друга, после чего сразу бросился им на помощь и вытащил детей на берег.
После спасения полицейский передал мальчиков родителям. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Мама одного из детей поблагодарила Александра Сироткина, отметив его решительность и неравнодушие.
Ранее сообщалось, что тело утонувшего мужчины обнаружили в озере Нижнего Новгорода.