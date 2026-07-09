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Полицейский спас двух тонувших детей на реке Керженец

Сотрудник транспортной полиции бросился в воду и вытащил мальчиков на берег.

Сотрудник транспортной полиции спас двух детей, которые начали тонуть на реке Керженец в Семёновском муниципальном округе Нижегородской области. Об этом сообщили в МВД Медиа.

Старшина полиции Александр Сироткин в выходной день отдыхал с семьёй у водоёма. Он заметил, как двое малолетних мальчиков начали уходить под воду, цепляясь друг за друга, после чего сразу бросился им на помощь и вытащил детей на берег.

После спасения полицейский передал мальчиков родителям. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Мама одного из детей поблагодарила Александра Сироткина, отметив его решительность и неравнодушие.

Ранее сообщалось, что тело утонувшего мужчины обнаружили в озере Нижнего Новгорода.