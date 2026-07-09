Махачкала получит более 140 автобусов

Свыше 140 единиц общественного транспорта выйдут на маршруты Махачкалы в этом году. Автобусы поступят в столицу Дагестана по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
В этом году Дагестан стал участником двух ключевых программ Министерства транспорта России, направленных на масштабное обновление парка общественного транспорта. Первое направление предполагает использование механизма льготного лизинга через «Государственную транспортную лизинговую компанию». В рамках него запланирована закупка 78 автобусов среднего класса.
По второй программе регион получит субсидии на приобретение общественного транспорта, что позволит дополнительно закупить еще 63 единицы подвижного состава. Таким образом, общее количество транспорта, обновляемого в этом году, составит 141 автобус. Все они выйдут на городские маршруты Махачкалы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.