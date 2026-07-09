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Власти Городецкого округа сообщили об отсутствии бензина на большинстве АЗС

Администрация Городецкого округа Нижегородской области опубликовала в соцсетях сведения об отсутствии бензина на большинстве АЗС. По состоянию на 9 июля на заправках сети ЛУКОЙЛ (кроме Заволжья), «Газпромнефть», ИП Грачев, «Стандартойл» и «Опти» нет топлива для физлиц, следует из сообщения.

Источник: Коммерсантъ

Администрация Городецкого округа Нижегородской области опубликовала в соцсетях сведения об отсутствии бензина на большинстве АЗС. По состоянию на 9 июля на заправках сети ЛУКОЙЛ (кроме Заволжья), «Газпромнефть», ИП Грачев, «Стандартойл» и «Опти» нет топлива для физлиц, следует из сообщения.

Сейчас ЛУКОЙЛ продает бензин только для спецтранспорта с ограничением 40 л. «Газпромнефть» заправляет по топливным картам АИ-92 до 60 л, на «Кондоре» нет АИ-92 и АИ-95. На заправке ИП Грачев бензин отпускается только организациям по топливным картам, есть газ. Только по топливным картам заправляют «Опти» и «Стандартойл», последняя — до 30 л, уточнили в администрации.

В этой связи глава округа Александр Мудров направил ООО «Ликард» — дочернему предприятию ЛУКОЙЛ — обращение, в котором просит синхронизировать поставки топлива в Городец и Заволжье. Копия документа также опубликована на странице администрации округа в соцсети.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области сложился острый дефицит топлива. Власти с 9 июля ввели ограничения продажи бензина и дизеля на АЗС: топливо будут отпускать по четным и нечетным датам в зависимости от госномеров машин.

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