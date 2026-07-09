Власти Городецкого округа сообщили об отсутствии бензина на большинстве АЗС

Сейчас ЛУКОЙЛ продает бензин только для спецтранспорта с ограничением 40 л. «Газпромнефть» заправляет по топливным картам АИ-92 до 60 л, на «Кондоре» нет АИ-92 и АИ-95. На заправке ИП Грачев бензин отпускается только организациям по топливным картам, есть газ. Только по топливным картам заправляют «Опти» и «Стандартойл», последняя — до 30 л, уточнили в администрации.