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Слюсарь лично проверил два ростовских рынка

Глава региона посмотрел, что продают на прилавках и в каких условиях ведется торговля.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь побывал с инспекцией на двух рынках — в Шахтах и на центральном рынке Ростова‑на‑Дону. Глава региона не только оценил ассортимент товаров, но и изучил условия, в которых ведётся торговля.

В своих соцсетях Юрий Слюсарь поделился впечатлениями: в минувшие выходные он лично заходил на рынки за покупками и подтвердил, что донские продукты отличаются высоким качеством и хорошим вкусом. При этом губернатор отметил, что условия торговли требуют серьёзной доработки.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости поддерживать порядок и чистоту на торговых площадках. Он также напомнил о важности правильного зонирования: продукты питания не должны располагаться рядом с бытовой химией и одеждой.

Кроме того, власти ведут системную работу по наведению порядка в сфере нестационарной торговли — проверки прошли в Ростове, Батайске и Новочеркасске. Наиболее частым нарушением стали признаки субаренды. Для устранения выявленных недостатков установлены чёткие сроки.

По словам губернатора, приоритетным направлением должно стать развитие стационарной торговой инфраструктуры: необходимо постепенно отказываться от временных лотков, киосков и палаток в пользу капитальных торговых объектов.

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