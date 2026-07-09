Слюсарь лично проверил два ростовских рынка

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь побывал с инспекцией на двух рынках — в Шахтах и на центральном рынке Ростова‑на‑Дону. Глава региона не только оценил ассортимент товаров, но и изучил условия, в которых ведётся торговля.