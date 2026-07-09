Сломался смартфон с маркетплейса? Как вернуть деньги по закону

Покупка техники и гаджетов на маркетплейсе давно стала привычным делом. Но что делать, если дорогой смартфон сломался через месяц, а магазин отказывается возвращать деньги? Холодильник «застрял» в сервисе? Товар повредили при доставке? Как быть в таких ситуациях, редакция сайта pravda-nn.ru разбиралась вместе с юристом, членом НРО Ассоциации юристов России, учредителем юридической компании «ЮрПом» Алексеем Конецким.
Маркетплейс — не продавец.
По словам юриста, важно понимать, что маркетплейс — это лишь площадка, своего рода «торговый центр».
«Мы же не идем в торговый центр судиться за некачественный пиджак, — пояснил Алексей Конецкий. — Мы идем в конкретный магазин. И судиться мы будем не с маркетплейсом, а с конкретным продавцом».
Как пояснил эксперт, именно продавец обязан реагировать на требования покупателя, ответственность за недостатки товара также возникает у магазина.
Маркетплейс может нести ответственность только в отдельных случаях — например, если по вине площадки была искажена информация о товаре.
Как вернуть деньги.
Если смартфон сломался в течение гарантийного срока, покупатель вправе потребовать ремонт, замену товар или возврат денег. В случае отказа продавца, алгоритм простой: необходимо подать письменную претензию и дождаться ответа. Если это не сработает, обращаться в суд.
«Когда к стоимости смартфона добавляются неустойка, штраф и компенсация морального вреда, итоговая сумма может вырасти в два-три раза. В таких случаях продавцы чаще идут на досудебное урегулирование», — подчеркнул Алексей Конецкий.
Следы эксплуатации.
Нередко продавец отказывает в возврате товара, ссылаясь на следы использования.
По словам юриста, если дефект был зафиксирован при покупке, то отказ будет незаконным. В случае, если при получении товар был без повреждений, а покупатель вернул его с дефектами, то продавец вправе назначить экспертизу.
«Если экспертиза покажет, что поломка возникла из-за неправильной эксплуатации, например, смартфоном забивали гвозди, отказ будет правомерным», — пояснил Алексей Конецкий. При подтверждении производственного брака продавец обязан вернуть деньги.
Прислали не тот товар.
Интернет-магазин отправил не тот товар, который заказывал покупатель, и отказывается его менять. В такой ситуации юрист рекомендует обращаться в суд.
«Закон о защите прав потребителей строго относится к вопросу информирования, — отметил Алексей Конецкий. — Если покупатель заказал зимнюю куртку, а получил легкую ветровку, он вправе отказаться от товара, потребовать возврата денег, направить претензию продавцу, а при отказе — обратиться в суд».
Такой же порядок действий при повреждении товара при доставке. Юрист советует не принимать заказ, зафиксировать повреждения, написать претензию, сделать скриншоты переписки и обращения. Если не получается решить вопрос досудебно, обращаться в суд.
При этом эксперт рекомендует подавать претензию не через приложение маркетплейса или интернет-магазина, а отправить ее заказным письмом по почте.
"Бумажное письмо часто демонстрирует серьезность намерений и ускоряет переговоры, — отметил Алексей Конецкий.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородец стал жертвой мошенников, пытаясь заработать на маркетплейсе.