Калининградцы принимают участие во всероссийском свадебном фестивале в Москве

Ключевым событием фестиваля стала церемония бракосочетания 150 пар со всей страны, а также из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. Жители Калининградской области не остались в стороне. Как сообщает пресс-служба областного правительства, наши земляки Кирилл Дзизенко и Анна Шмидт — из Гурьевска. Познакомились они 6 лет назад, когда учились в старших классах школы.