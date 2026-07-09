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Калининградцы принимают участие во всероссийском свадебном фестивале в Москве

Двухдневные торжества объединили участников со всей страны.

Источник: Комсомольская правда

В масштабном свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который проводят с 2024 года, участвуют представители Калининградской области. Торжества собрали в Москве самых красивых и счастливых, поздравил их президент.

Ключевым событием фестиваля стала церемония бракосочетания 150 пар со всей страны, а также из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. Жители Калининградской области не остались в стороне. Как сообщает пресс-служба областного правительства, наши земляки Кирилл Дзизенко и Анна Шмидт — из Гурьевска. Познакомились они 6 лет назад, когда учились в старших классах школы.

Вильгельм Дерягин и Инна Манжоленко из Калининграда также расписались на фестивале.

В программе для молодых: прогулки на яхтах по Москве-реке, праздничное шествие по Выставочному переулку, концерт и выставка. Сегодня торжества продолжаются.

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