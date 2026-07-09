«I Need a Hero». Как родился великий хит Бонни Тайлер

За годы своей творческой деятельности певица Бонни Тайлер записала почти два десятка студийных альбом. Но среди множества ее хитов есть один, который, кажется, неподвластен времени и пространству.
Молодежь не танцует!
Песню «Holding Out for a Hero» лучше знают по первой строчке припева — «I Need a Hero», что означает «Мне нужен герой».
Ее история, как ни парадоксально, начинается в XIX веке, в эпоху торжества в Америке пуританских нравов.
В 1898 году город Элмор-Сити в штате Оклахома ввел запрет на танцы. Городские мужи пришли к выводу, что проведение танцевальных вечеринок способствует развращению молодежи. Мол, на танцы юноши и девушки не ходят без алкоголя, после распития начинается разврат, а дальше венерические заболевания, аборты, матери-одиночки
Запрет распространялся на все танцевальные мероприятия без исключения, включая балы выпускников.
Всеамериканская дискуссия
Продолжалось это более 80 лет, пока в 1980 году школьники Элмора не начали кампанию за разрешения хотя бы танцев на школьных балах. Однако городской совет вновь проголосовал против отмены запрета.
И тогда молодые люди обратились в прессу. Дискуссия вокруг того, что морально, а что аморально, в самопровозглашенной самой свободной стране мира вышла на общегосударственный уровень, и накал противостояния оказался высочайшим.
Тем временем мэр Элмора взял на себя ответственность, разрешив выпускной бал, не выходящий за стены школы. Кажется, за ним наблюдала вся пресса Америки. Никаких эксцессов зафиксировано не было.
Сценарий с дуэлью на тракторах
История «битвы при Элморе» вдохновила 30-летнего автора текстов песен Дина Питчфорда, который в это время намеревался ворваться в большой Голливуд как сценарист и продюсер.
Так появился сценарий фильма «Свободные», который Питчфорду пришлось еще три года носить по студиям. В конце концов, в 1984 году проект был запущен на Paramount Pictures.
Питчфорд логично рассудил, что фильм о молодежи, отстаивающей свои права на танцы, должен быть музыкальным. Он написал девять текстов песен, которые сопровождали развитие сюжета.
Два молодых человека, соперничающих за сердце девушки-бунтарки, непокорной дочери благообразного священника, решают выяснить отношения в дуэли… на тракторах. Парни идут в лобовую атаку друг на друга, проигравшим в которой будет тот, кто отвернет.
Накал напряжения Питчфорд решил повысить песней от имени девушки-бунтарки, которая, тем не менее, мечтает о своем герое, готовом ради нее идти до конца.
Может, договоримся?
Автор песни признавался, что был уверен: никто не сможет исполнить его замысел лучше, чем Бонни Тайлер.
Певица к тому времени уже успела прогреметь целым рядом хитов, однако в Соединенных Штатах ее знали плохо. Сам Питчфорд признавался, что впервые услышал Бонни Тайлер, и был покорен раз и навсегда. Новым продюсером певицы незадолго до этого стал Джим Стайнман, написавший для нее хит «Total Eclipse of the Heart».
Как раз в тот момент, когда Питчфорд вышел на переговоры со Стайнманом, его песня в исполнении Бонни Тайлер пошла на штурм американских хит-парадов.
Питчфорд признавался, что текст песни специально оттачивал, ориентируясь на вкусы Стайнмана. И попал в самую точку — продюсер и композитор остался в восторге от задумки Питчфорда.
Самой Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero» тоже пришлась по душе. Кому, как не ей, дочери уэльского шахтера, оставившей школу ради работы в продуктовом магазине, пробивавшейся к большой карьере через испытания, были понятны мечтания сильной женщины о мужчине, с которым она хоть немного может почувствовать себя слабой?
«Оскар» прошел мимо. Но песня выиграла большее
«Свободные» оказались весьма успешными — при бюджете 8 с небольшим миллионов долларов в прокате картина собрала свыше 80 миллионов.
В номинации «Лучшая песня» на «Оскаре-1985» оказались сразу два хита из «Свободных», но, как ни странно, хита в исполнении Бонни Тайлер в их числе не оказалось.
Однако песне досталось куда большее — поистине вечная жизнь. Оказалось, что женщины ждут героя на всех континентах и во всех странах, и от перевода на любой язык песня не теряет своего эмоционально звучания.
Спустя двадцать лет после «Свободных» создатели «Шрека 2» вложили «Holding Out for a Hero» в уста Феи-крестной, и под эту песню Шрек идет на штурм замка, где находится коварно обманутая Фиона.
Женщины всегда будут ждать героя
Развитие социальных сетей обеспечило хиту новую волну популярности, поскольку оказалось, что он прекрасно подходит для наполнения любых сюжетов клипов. Кто только не «ждал героя» благодаря самодеятельному творчеству пользователей — и Алиса Селезнева, и Нина из «Кавказской пленницы», и, разумеется, все героини «Трех богатырей» вместе взятые….
Такие песни прокладывают исполнителям дорогу в бессмертие. И Бонни Тайлер ушла от нас по этой вечной дороге, оставив свой голос, тоскующий по сильному мужчине…