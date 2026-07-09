«I Need a Hero». Как родился великий хит Бонни Тайлер

Певица к тому времени уже успела прогреметь целым рядом хитов, однако в Соединенных Штатах ее знали плохо. Сам Питчфорд признавался, что впервые услышал Бонни Тайлер, и был покорен раз и навсегда. Новым продюсером певицы незадолго до этого стал Джим Стайнман, написавший для нее хит «Total Eclipse of the Heart».